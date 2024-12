گپفا ۲۵؛ تریلرهای مورد علاقه شما از مراسم The Game Awards 2024

در گپفا فرصتی فراهم می‌شود تا در مورد موضوعات مختلف پیرامون بازی های ویدیویی صحبت کنیم و با رعایت احترام به سلایق یکدیگر نظرات خود را به اشتراک بگذاریم.

موضوع این قسمت از گپفا، جذاب‌ترین تریلرهای مراسم The Game Awards 2024 است. ابتدا از تیم تحریریه گیمفا و انتخاب‌هایشان شروع می‌کنیم:

آرمین مُکاری؛ نویسنده

به تمامی حواشی حول این بازی و اثرات Woke و ترسی که همه ما گیمرها داریم واقف هستم، اما حس و حال Guardians of the Galaxy با روایت و فرمول ناتی داگ، هیجان من را در انتهای مراسم به اوج خود رساند.

امیر فتحی؛ خبرنگار

The Outer Worlds 2

با وجود این که هیچوقت از طرفداران سرسخت بازی The Outer Worlds نبودم، اما تماشای تریلر جدید ادامه آن توانست من را جذب جهان خود کند. بسیاری از مشکلاتی که با نسخه اول داشتم در ظاهر برطرف شده‌اند و با توجه به توانایی استودیوی Obsidian در طراحی سیستم‌های نقش‌آفرینی، جهان‌سازی و طنزپردازی در روایت، تا به این جا نگاه بسیار خوبی به بازی The Outer Worlds 2 دارم.

Dying Light The Beast

به عنوان طرفدار قدیمی سری Left 4 Dead و بخش زامبی سری Call of Duty، تماشای یک بازی اول شخص زامبی‌محور جذاب برای من اتفاقی خوشایند است. Dying Light The Beast با وجود ریشه داشتن در Dying Light 2، اثری که شخصا مشکلات بسیاری با مکانیک‌هایش داشتم، با بازگرداندن کایل کرین بزرگ‌ترین مشکل Dying Light 2، یعنی شخصیت‌ها آن را برطرف خواهد کرد. تریلر نخست The Beast که در Gamescom به نمایش آمد نیم‌نگاه بسیار خوبی به بازی بود اما تریلر جدید آن که به مضامین داستان و تحولات کرین می‌پردازد، توانست من را بسیار مشتاق و ذوق‌زده کند. امیدوارم استودیوی Techland با The Beast تجربه‌ای بسیار بهینه‌تر و سرگرم‌کننده‌تر نسبت به Dying Light 2 به ارمغان بیاورد.

The Witcher 4

رونمایی از The Witcher 4 علی‌رغم حدس‌های بسیار کاربران پیش از مراسم، برای من اتفاقی بسیار بعید بود. مدیران CD Projekt Red طی مصاحبه اخیرشان با یوروگیمر قصد داشتند طرفداران را متقاعد کنند رونمایی از The Witcher 4 به این زودی‌ها رخ نمی‌دهد و راستش را بخواهید، آن‌ها توانستند من را گول بزنند!

به عنوان یک طرفدار بسیار قدیمی بازی‌ها و کتاب‌های Witcher، معرفی از نسخه جدید آن برای من بدون شک لحظه‌ای باشکوه بود. تریلر سینماتیک The Witcher 4 نشان‌دهنده این بود که CD Projekt Red قوانین جهان بی‌رحم سری را فراموش نکرده و قرار نیست شاهد یک تغییر بی‌جا در لحن داستان‌ها باشیم. البته که قرارگیری سیریلا در قامت شخصیت اصلی، کمی تعامل ما با جهان را دچار تحول می‌کند، او به مانند گرالت نمی‌تواند بی‌تفاوت و بی‌طرفانه به بحران‌ها و فروپاشی‌ها نگاه کند و گوشه‌ای از این رفتار را در تریلر دیدیم. حضور او در مرکزیت داستان، استفاده از موتور Unreal Engine 5، پرسش‌های متعددی به وجود می‌آورد و امیدوارم که به‌زودی پاسخشان را دریافت کنیم. The Witcher 4 به راحتی بالاتر از تمامی معرفی‌های مراسم The Game Awards 2024 می‌ایستد و آینده‌ای هیجان‌انگیز برای CD Projekt Red و طرفداران به تصویر می‌کشد.