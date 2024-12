رشد قابل توجه بازیکنان همزمان The Witcher 3 در استیم پس از معرفی The Witcher 4

هفته گذشته در مراسم The Game Awards 2024، استودیوی CD Projekt Red در اتفاقی غیرمنتظره با انتشار تریلری سینماتیک از بازی The Witcher IV رونمایی کرد.

رونمایی از The Witcher IV به سرعت تبدیل به یکی از مهم‌ترین خبرهای صنعت بازی شد و تریلر آن توانست بیشترین بازدید را میان تمام معرفی‌های مراسم The Game Awards 2024 داشته باشد. البته که فاصله زیادی تا عرضه این بازی داریم، اما خوشبختانه آخرین نسخه منتشر شده سری، The Witcher 3، همچنان ارزش تجربه دارد و بسیاری از طرفداران پس از تماشای تریلر، به تجربه دوباره آن مشغول شده‌اند.

روز گذشته بازی The Witcher 3 در استیم به ۴۴ هزار بازیکن همزمان رسیده بود، این رقم نزدیک به دو برابر آمار روزانه این بازی پیش از مراسم The Game Awards 2024 است. آخرین بار بازی The Witcher 3 در اوایل سال ۲۰۲۳ به این تعداد بازیکن رسیده بود. به نظر می‌رسد که معرفی از The Witcher IV و تخفیف ۸۰ درصدی کنونی The Witcher 3 در استیم، نظر بسیاری از طرفداران قدیمی و بازیکنان جدید را جلب کرده است.

بازی The Witcher IV هم‌اکنون توسط شعبه‌های لهستان CD Projekt Red در دست توسعه قرار دارد. این بازی مدتی پیش وارد توسعه کامل (Full Production) شده بود. تریلر معرفی آن را در این نشانی می‌توانید تماشا کنید.