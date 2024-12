Mafia: The Old Country به جای محیط‌های شهری بر حومه شهرها تمرکز دارد

Mafia: The Old Country به دو بازی اول سری شباهت بیشتری خواهد داشت، اما در محیط‌های متفاوتی روایت می‌شود. به جای روایت داستان در شهرهای بزرگ و تاریخی آمریکا، این بازی در روستاهای سیسیل دهه ۱۹۲۰ اتفاق می‌افتد. کارگردان The Old Country، الکس کاکس (Alex Cox)، توضیح داد که جهان بازی در مقایسه با عناوین […]