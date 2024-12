حجم و سیستم مورد نیاز بازی Split Fiction اعلام شد

بازی Split Fiction عنوان Co-op جدید از استودیوی Hazelight است که تا پیش از این با عرضه عنوان محبوب It takes Two شناخته می‌شد. حال با توجه به جزئیات منتشر شده در صفحه Steam بازی Split Fiction، به نظر می‌رسد که سیستم مورد نیاز این عنوان، بسیار بالاتر از it Takes Two خواهد بود. حداقل […]