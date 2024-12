موسیقی متن تریلر The Witcher IV منتشر شد

اولین قطعه از موسیقی بازی The Witcher IV با نام No Gods, Only Monsters، به صورت رسمی منتشر شد. در ادامه می‌توانید به این قطعه گوش کنید: این قطعه که در تریلر معرفی بازی The Witcher IV شنیده می‌شود، به همراه دیگر موسیقی‌های بازی توسط P.T. Adamczyk، سازنده موسیقی متن Cyberpunk 2077 و Phantom Liberty […]