اولین تیزر و پوستر فیلم Superman منتشر شد

پس از مدت‌ها انتظار، استودیو DC اولین تیزر و پوستر از فیلم Superman را منتشر کرده است.

مدت زمان زیادی از شروع موفقیت‌آمیز دنیای سینمایی جدید DC، با رهبری جیمز گان و پیتر سفران، با انیمیشن سریالی Creature Commandos نمی‌گذرد و طرفداران این دنیای سینمایی بی‌صبرانه منتظر قدم بعدی DCU با فیلم Superman هستند. حالا کمپانی برادران وارنر اولین تیزر از این فیلم مورد انتظار را منتشر کرده است که در آن به انتشار اولین تریلر Superman در تاریخ 29 آذر ۱۴۰۳ اشاره می‌شود. در ادامه می‌توانید این تیزر را تماشا کنید.

سکان کارگردانی Superman در دستان جیمز گان بوده که در طول دهه گذشته، وظیفه کارگردانی آثار ابرقهرمانی تحسین شده‌ای مانند Guardians of the Galaxy و The Suicide Squad را برعهده داشته است. همچنین علاوه‌بر تیزر، پوستری از این فیلم نیز منتشر شده که با الهام از فیلم افسانه‌ای Superman: The Movie محصول سال ۱۹۷۸، طراحی شده است.

منبع متن: gamefa