ظاهراً تریلر معرفی Intergalactic: The Heretic Prophet به تاریخ عرضه آن اشاره دارد

به نظر می‌رسد که برخی طرفداران ناتی داگ در تریلر معرفی عنوان Intergalactic: The Heretic Prophet، بازه زمانی انتشار این بازی را کشف کرده‌اند.

استودیوی ناتی داگ در جریان مراسم The Game Awards 2024 از بازی جدید خود به نام Intergalactic: The Heretic Prophet رونمایی کرد. این بازی دست‌کم در ظاهر شباهتی به آثار پیشین ناتی داگ ندارد. عنوان مذکور از انیمه‌های Akira و Cowboy Bebop برای محیط علمی-تخیلی خود الهام گرفته است.

تریلر معرفی این بازی جزئیات کوچک و نکات مخفی مختلفی دارد و برخی طرفداران معتقدند که در این تریلر به بازه زمانی انتشار آن اشاره شده است.

طرفداران در بررسی فریم به فریم تریلر، اشاره هوشمندانه‌ای به بازی‌های The Last of Us پیدا کردند و اکنون دو اشاره احتمالی را برای عرضه بازی جدید ناتی داگ در سال ۲۰۲۷ کشف کرده‌اند. اولین اشاره در زمان ۲:۴۸ تریلر ظاهر می‌شود، جایی که یک جزئیاتی مربوط به جایزه شخصیت Colin Graves را نشان می‌دهد. تصویر زیر عکس Graves رشته‌ای از اعداد را نمایش می‌دهد که با «۳۱۲۷» شروع می‌شود که می‌توان آن را ۱ مارس ۲۰۲۷ به عنوان تاریخ انتشار احتمالی بازی تفسیر کرد.

منبع متن: gamefa