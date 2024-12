مدیرعامل مایکروسافت: طرفدار Xbox بودن یعنی تجربه بازی‌های آن روی تمامی دستگاه‌ها

ساتیا نادلا در جلسۀ پرسش و پاسخ اخیر مایکروسافت با سهامداران، پیرامون کمپین تبلیغاتی «این یک ایکس باکس است» (This is an Xbox) صحبت و رویکرد انتشار چندپلتفرمی عناوین استودیوهای Xbox، بتسدا و اکتیویژن را آینده بخش گیمینگ مایکروسافت توصیف کرد. نادلا در این باره گفت: ما معنا و مفهوم «طرفدار Xbox بودن» را دوباره […]