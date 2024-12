مینی‌گیم Gwent با بازی The Witcher 4 باز می‌گردد

در مصاحبه‌ای با رسانه Easy Allies، کارگردان بازی The Witcher 4 اعلام کرد که مینی‌گیم محبوب Gwent، در بازی The Witcher IV حاضر خواهد بود. آقای سباستین کالمبا (Sebastian Kalemba)، کارگردان بازی و خانم گوسیا میترگا (Gosia Mitręga)، تهیه‌کننده اجرایی، پس از معرفی بازی The Witcher 4 در مصاحبه‌ای با رسانه Easy Allies با وجود […]