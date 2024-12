گزارش: عناوین کلاسیک Call of Duty در راه سرویس گیم پس هستند

طبق جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، فرنچایز Call of Duty قرار است حضور خود را در سرویس گیم پس ایکس باکس گسترش دهد. از زمان خریداری اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) توسط مایکروسافت، تاکنون تنها دو عنوان از این مجموعه، یعنی Modern Warfare III و Black Ops 6 به این سرویس اضافه شده‌اند.

با این حال، بر اساس پستی از CharlieIntel، یکی از افشاکنندگان معتبر اطلاعات در جامعه Call of Duty، چندین بازی کلاسیک از این فرنچایز ممکن است به‌زودی به سرویس گیم پس اضافه شوند. این بازی‌ها شامل Call of Duty 2 ،Call of Duty 1 و Call of Duty 4 می‌شوند.

علاوه بر این، کاربران ردیت (Reddit) کشف کرده‌اند که عناوینی مانند Advanced Warfare ،Ghosts ،Black Ops III و World War II در اپلیکیشن پیسی ایکس باکس ظاهر شده‌اند که می‌تواند به اضافه شدن قریب‌الوقوع آن‌ها به سرویس گیم پس اشاره داشته باشند.