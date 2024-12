به تازگی اولین تریلر از فیلم مورد انتظار Karate Kid: Legends منتشر شده است.

پس از گذشت حدود ۱۵ سال از اکران بازسازی قسمت اول مجموعه Karate Kid با نقش آفرینی جکی چان و جیدن اسمیت، حالا به تازگی کمپانی سونی اولین تریلر از قسمت جدید فرنچایز Karate Kid را منتشر کرده است که در ادامه می‌توانید آن را تماشا کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

Karate Kid: Legends حول‌محور یک نوجوان چینی با نام لی فونگ جریان دارد که به ساحل شرقی آمریکا می‌آید تا در آنجا تمرینات هنرهای رزمی خود را آغاز کند. سکان کارگردانی این فیلم در دستان جاناتان انتویستل بوده که سابقه کارگردانی سریال‌های The End Of The F***ing World و I Am Not Okay With This را در کارنامه خود دارد. جکی چان و رالف ماکیو برای ایفای نقش‌‌های خود بازمی‌‌گردند و از بازیگران جدید Karate Kid: Legends نیز می‌‌توان به بن وانگ و جاشوا جکسون اشاره کرد.

Karate Kid: Legends برای اکران در تاریخ ۳۰ مه ۲۰۲۵ (۹ خرداد ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: Variety