اولین تصاویر از فیلم Fountain of Youth منتشر شد

جان کرازینسکی، ایندیانا جونز درونی خودش را در اولین تصاویر پخش شده از فیلم Fountain of Youth نشان می‌دهد.

جان کرازینسکی، که بیشتر به خاطر نقش جیم هالپر در سریال The Office معروف است، توانسته است حرفه‌ی بازیگری‌اش را فراتر از این سریال محبوب گسترش دهد. پروژه جدید او فیلم ماجراجویی Fountain of Youth است که توسط گای ریچی کارگردانی می‌شود و انتظار می‌رود که نسخه‌ای معاصر از ایندیانا جونز با عناصری از Uncharted باشد.

فیلمنامه Fountain of Youth توسط جیمز وندربیلت نوشته شده است، او به خاطر کارهایش در مجموعه‌ی Scream و فیلم‌های Murder Mystery معروف است. وندربیلت همچنین فیلمنامه‌های فیلم‌های Amazing Spider-Man با بازی اندرو گارفیلد را نوشته است که با استقبال بهتری از طرف طرفداران نسبت به منتقدان روبه‌رو شد. با وجود نویسنده‌ای توانا در پشت صحنه، این فیلم نوید ترکیب هیجان‌انگیز ماجراجویی با داستانی جذاب را می‌دهد. گای ریچی، کارگردان با تجربه فیلم‌های اکشن و جاسوسی نیز سبک خاص خود را به این پروژه خواهد آورد که احتمالاً برای طرفداران ژانرهای اکشن و جاسوسی جذاب خواهد بود.

تیم بازیگران Fountain of Youth شامل تعدادی از چهره‌های شناخته‌شده در ژانرهای اکشن و ماجراجویی است. ایزا گونزالس که پیش از این در The Ministry of Ungentlemanly Warfare با گای ریچی همکاری کرده است، برای نقش‌آفرینی در Hobbs & Shaw معروف است. ناتالی پورتمن، بازیگر برنده اسکار، به خاطر نقش‌هایش در Black Swan و سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد جنگ ستارگان معروف است، در حالی که دومهال گلیسون برای بازی در نقش ژنرال هاکس در سه‌گانه جدید جنگ ستارگان شناخته می‌شود. لاز آلونزو نیز که در سریال موفق The Boysدر آمازون پرایم نقش‌آفرینی کرده است، دیگر بازیگر این فیلم است. با اینکه تاریخ دقیق اکران فیلم هنوز مشخص نشده، مخاطبان برای انتشار آن در سال ۲۰۲۵ همچنان هیجان‌زده هستند.

