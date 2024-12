آنا کمپ به جمع بازیگران Scream 7 پیوست

اگر فکر می‌کردید صدای آنا کمپ را فقط در فیلم‌های کمدی موزیکال مثل Pitch Perfect شنیده‌اید، باید منتظر شنیدن ابعاد جدیدی از صدای او در فیلم ترسناک Scream 7 باشید.

به گفته ددلاین، آنا کمپ، ستاره سریال True Blood، جدیدترین بازیگری است که به Scream 7 اضافه شده است. کمپ که با آثار متنوعی از کمدی‌هایی مثل The Mindy Project تا درام‌های تاریک مثل !Hysteria شناخته می‌شود، بدون شک می‌تواند به غنای این فرنچایز محبوب بیافزاید.

هنوز جزئیات دقیقی از نقش کمپ در Scream 7 منتشر نشده است. با این حال، با توجه به اطلاعات محدودی که از بازیگران جدید منتشر شده، می‌توان حدس زد که نقش او بسیار مهم خواهد بود. ایزابل می، بازیگر ۱۸۸۳، به‌عنوان دختر سیدنی پرسکات (نو کمبل) به این پروژه پیوسته است. بازگشت کمبل به این فرنچایز، پس از غیبت او در قسمت ششم به‌دلیل اختلافات مالی، خبر خوشی برای طرفداران این سری فیلم‌ها است. میسون گودینگ نیز به‌عنوان چاد میکس-مارتین، یکی دیگر از بازیگران بازگشته به این مجموعه است. هنوز مشخص نیست که جاسمین ساوی براون، خواهر دوقلوی گودینگ، در نقش میندی میکس-مارتین حضور خواهد داشت یا خیر.

در هفته‌های اخیر، فهرست بازیگران جدیدی که به Scream 7 اضافه می‌شوند، با سرعت زیادی در حال تکمیل شدن است. بسیاری از این چهره‌های نوظهور از نسل جوان‌تر سینما هستند. تا به حال، آسا گرمن (سریال Gen V)، مکینا گریس (فیلم A Friend of the Family)، سم رچنر (فیلم The Fabelmans) و سلست اوکانر (فیلم Madame Web) به این فهرست اضافه شده‌اند.

وقتی Scream در سال ۲۰۲۲ با قسمت پنجم خود به سینماها بازگشت، پس از وقفه‌ای بیش از یک دهه، تغییرات زیادی در آن ایجاد شده بود. کارگردانی این قسمت بر عهده Radio Silence (متشکل از تایلر گیلت و مت بتینلی-اولپین) گذاشته شد، که پس از درگذشت وس کریون، کارگردان اصلی این مجموعه، این مسئولیت را بر عهده گرفتند. رادیو سایلنس با ترکیب شخصیت‌های شناخته شده با بازیگران جوان‌تر، راهی جدید برای ادامه این مجموعه ترسناک پیدا کرد. آن‌ها در قسمت ششم نیز از همین رویکرد پیروی کردند، با این تفاوت که نو کمبل در آن حضور نداشت. در قسمت هفتم، تنها شخصیت قدیمی تأیید شده، کمبل است و شایعاتی مبنی بر بازگشت گیل ویدرز (با بازی کورتنی کاکس) و مارک کینکید (با بازی پاتریک دمپسی) تاکنون تأیید نشده‌اند.

برای تماشای آخرین قسمت از مجموعه Scream، می‌توانید به پلتفرم پارامونت پلاس مراجعه کنید و قسمت ششم را تماشا کنید.

منبع: collider