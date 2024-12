دارندگان کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس و اس، احتمالاً به زودی می‌توانند برخی بازی‌های انحصاری پلی استیشن را در تجربه کنند.

جز کوردن، منبع داخلی مشهور پلتفرم Xbox، در قالب توییت جدیدی متذکر شد بازی‌های متعددی که هم‌اکنون تنها روی پلی استیشن در دسترس هستند، طی سال آینده (۲۰۲۵) به ایکس باکس سری ایکس و اس خواهند آمد. شنیدن چنین خبری به هیچ عنوان برای گیمرها غافلگیرکننده نیست؛ به خصوص که تعداد زیادی بازی Second Party برای پلی استیشن منتشر شده‌اند و هنوز در دسترس مخاطبین ایکس باکس قرار ندارند. از Rise of the Ronin و Stellar Blade گرفته تا Black Myth: Wukong، ما شاهد عناوین انحصاری کنسولی بسیاری هستیم که امیدواریم به ایکس باکس راه پیدا کنند و پلیرهای بیشتری بتوانند آن‌ها را تجربه کنند.