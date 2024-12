بازی ابرقهرمانی کمدی Dispatch با صداپیشگی آرون پال معرفی شد؛ تریلر آن را ببینید

در این بازی که توسط نویسندگان و کارگردانان بازی‌های Tales from the Borderlands و The Wolf Among Us یعنی همان اعضای سابق استودیوی تل‌تیل گیمز (Telltale Games) ساخته شده است، شما در نقش رابرت رابرتسون (Robert Robertson)، ملقب به مکا من (Mecha Man)، قرار می‌گیرید. او پس از نابودی لباس مکانیکی‌اش در نبرد با دشمنش، مجبور می‌شود در مرکز ابرقهرمانان مشغول به کار شود؛ اما نه به عنوان یک قهرمان، بلکه به عنوان یک اعزام‌کننده (Dispatcher) و در واقع فردی که وظیفه‌اش مدیریت گروهی از شرورهای سابق، هدایت روابط کاری و بازسازی لباس مکانیکی خود برای گرفتن انتقام است.

در Dispatch، هر تصمیمی که از طریق گزینه‌های دیالوگ می‌گیرید، بر روایت در حال گسترش بازی تأثیر می‌گذارد. از شوخی در اتاق استراحت گرفته تا موقعیت های مرگ یا زندگی در میدان نبرد، انتخاب های شما بر روابط شما با قهرمانان، وفاداری آن‌ها و مسیری که داستان شما طی می‌کند، تأثیر می‌گذارد. مدیریت قهرمانان گاهی اوقات فراتر از قدرت آن‌ها است. هر قهرمان دارای ویژگی‌های عجیب و غریب، نقص‌ها و توانایی‌هایی است که باید برای حفظ تیم با ویژگی‌های دیگر قهرمانان سازگاری داشته باشد. به عنوان مثال اگر مأموریت‌های دو قهرمان با هم تداخل داشته باشد، ممکن است باعث اختلال در مأموریت‌ها و افزایش تنش بین اعضای تیم شود. در کل Dispatch با ترکیب روایت، استراتژی و طنز، معنای قهرمان بودن را بررسی می‌کند، چه شنل بپوشید یا پشت میز و از راه دور کارها را انجام دهید.

این بازی دارای گروهی از صداپیشگان برجسته‌ بازی‌های ویدیویی و بازیگران هالیوود است. از مهم‌ترین صداپیشگان بازی می‌توان به آرون پال (Aaron Paul) و لورا بیلی (Laura Bailey) اشاره کرد. پال بیشتر به خاطر نقش برجسته‌اش در سریال برکینگ بد به عنوان جسی پینکمن، فروشنده مواد مخدر، شناخته می‌شود. پیش از این، تنها تجربه‌های او در زمینه بازی‌های ویدیویی به فیلم لایو اکشن نید فور اسپید ۲۰۱۴ و فیلم انیمیشنی Kingsglaive: Final Fantasy 15 در سال ۲۰۱۶ محدود می‌شد.

از سوی دیگر لورا بیلی حرفه‌ای طولانی و درخشان در صداپیشگی بازی‌های ویدیویی دارد. از نقش‌های اخیر او می‌توان به ابی در لست آو آس ۲ و مری جین واتسون در سری بازی‌های اسپایدرمن اینسامنیاک گیمز اشاره کرد. آرون پال و لورا بیلی تنها نام‌های بزرگی نیستند که به پروژه Dispatch پیوسته‌اند و نام‌هایی نظیر آرین ایوت (Erin Yvette)، صداپیشه هیدس ۲ و جفری رایت (Jeffrey Wright) که در فیلم The Batman و سریال What If مارول حضور داشت، دیده می‌شود.

تاکنون تاریخ انتشار رسمی Dispatch اعلام نشده است، اما این بازی قرار است در سال ۲۰۲۵ برای کنسول‌ها و کامپیوتر منتشر شود.

منبع: Gematsu

