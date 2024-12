بازسازی The Talos Principle روی کنسول‌ها و کامپیوتر عرضه می‌شود؛ تریلر آن را ببینید

نسخه اصلی The Talos Principle در سال ۲۰۱۴ منتشر شد و میان منتقدان و بازیکنان محبوبیت زیادی پیدا کرد و به یکی از بهترین بازی‌های معمایی تاریخ تبدیل شد. این بازی تلاشی چشمگیر از سوی استودیوی کروتیم (Croteam) بود که پیش‌تر بیشتر به خاطر مجموعه سام ماجراجو (Serious Sam) شناخته می‌شد. نسخه دومی از این بازی در سال ۲۰۲۳ عرضه شد که همانند نسخه اول با استقبال مثبتی روبرو شد.

حال در تریلری جدید، استودیوی کروتیم از بازسازی نسخه اول با عنوان The Talos Principle: Reawakened رونمایی کرده است. این بازسازی از موتور آنریل انجین ۵ بهره می‌برد، موتوری که در حال حاضر استفاده گسترده‌ای در صنعت بازی‌سازی دارد. تریلر بازی بهبودهایی را در نورپردازی، تکسچرها و به طور کلی گرافیک بازی به نمایش می‌گذارد و مقایسه بین نسخه قدیمی و جدید چشمگیر است. این بازی ده ساله کاملا تغییر کرده و حالا بیشتر شبیه به دنباله سال ۲۰۲۳ خود، یعنی The Talos Principle 2 به نظر می‌رسد.

هرچند The Talos Principle: Reawakened فقط به خاطر جلوه‌های بصری جدیدش ارزش امتحان کردن ندارد. بهبودهای مختلفی برای افزایش دسترس‌پذیری اعمال شده است، از جمله قابلیت بازگردانی زمان و یک سیستم ارائه نکات مهم. بسته الحاقی Road to Gehenna نیز به‌ صورت بازسازی‌ شده در این نسخه موجود است و علاوه بر آن، یک فصل کاملا جدید با عنوان In the Beginning به بازی اضافه شده است.

این محتوای جدید به بررسی ریشه‌های شبیه‌سازی و چالش‌های اولین آزمایش آن می‌پردازد و لایه‌های جدیدی به عمق فلسفی و داستانی بازی اضافه می‌کند. در نهایت یک ویرایشگر مراحل به همراه این نسخه در دسترس قرار خواهد گرفت که به بازیکنان امکان می‌دهد مراحل منحصربه‌فرد خود را در The Talos Principle طراحی کنند و برای سال‌ها از بازی لذت ببرند.

استودیوی کروتیم هنوز تاریخ انتشار دقیقی برای The Talos Principle: Reawakened اعلام نکرده است، اما این بازی قرار است در اوایل سال ۲۰۲۵ عرضه شود. در زیر تریلر این بازسازی آمده است.

