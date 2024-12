اطلاعات جدیدی از فیلم Next Life منتشر شد

اطلاعات جدیدی در رابطه با بازیگران فیلم Next Life منتشر شده است.

این فیلم به کارگردانی دریک دورموس ساخته خواهد شد و هنرمندانی که در این عنوان حضورشان تایید شده است امیلیا کلارک، ادوار رامیرز و جک فارثینگ هستند. این فیلم قرار است داستان ایوی (با بازی کلارک) را روایت می‌کند که در دنیای موازی قرار می‌گیرد و زندگی‌اش به شیوه های متفاوتی پیش می رود. این فیلم قصد دارد به بررسی پیچیدگی‌های عشق و هویت بپردازد. تولید این فیلم که هم‌اکنون در لندن در حال انجام است، توسط الیکا پورتنوی، گلب فتیسوف، بن پاف، کیت باکلی و دورموس انجام خواهد شد و امتیاز آن در اختیار CAA Media Finance قرار دارد.

امیلیا کلارک که به خاطر نقشش به عنوان دنریس تارگاریان در سریال Game of Thrones شهرت دارد، به گسترش حرفه خود با پروژه‌های متنوعی از جمله Ponies و Criminal ادامه می‌دهد. ادوار رامیرز که به خاطر نقش‌هایش در Carlos و Zero Dark Thirty و The Assassination of Gianni Versace شناخته می‌شود، توانایی‌های بازیگری برجسته خود را به این فیلم می‌آورد و جک فارثینگ که به خاطر بازی در Spencer and Poldark مشهور است، نقش مهمی را در این فیلم ایفا می‌کند. تجربه‌های مجموع این بازیگران در سینما و تلویزیون، شورو اشتیاق خاصی را در این داستان پر از احساس ایجاد می‌کند.

ترکیب ژانرهای علمی-تخیلی و درام در این فیلم همراه با بازیگران توانمند، این پروژه را به یکی از فیلم‌های که مخاطبان زیادی منتظر آن هستند، تبدیل می‌کند. به احتمال زیاد این فیلم مخاطبان را با بررسی در خور تأمل انتخاب‌های زندگی و راه‌های نرفته تحت تأثیر قرار خواهد داد.

