اولین تریلر گیم‌پلی The Outer Worlds 2 منتشر شد

بازی The Outer Worlds که پنج سال پیش عرضه شد، همچنان یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. با توجه به اینکه این بازی اولین تجربه آبسیدین در ژانر بازی‌های فضایی بود، بازیکنان بی‌صبرانه منتظر بودند تا ببینند این استودیو چگونه این ژانر را در دنباله‌ی بازی کاوش خواهد کرد. آبسیدین در ژوئن ۲۰۲۱ رسماً The Outer Worlds 2 را با یک تریلر CGI معرفی کرد. حالا، سه سال و نیم بعد، دومین نمایش The Outer Worlds 2 در مراسم گیم اواردز ۲۰۲۴ اتفاق افتاد.

این تریلر گیم‌پلی پر از شوخی‌های خاص سری The Outer Worlds است که به بازی‌های قبلی آبسیدین مانند فال‌اوت: نیو وگاس (Fallout: New Vegas) اشاره می‌کند و حتی طولانی شدن زمان توسعه‌ی The Outer Worlds 2 را به شوخی می‌گیرد. در این تریلر تأکید شد که توسعه‌ی این بازی سه برابر بیشتر از نسخه‌ی اول زمان برده، اما بازی دو برابر بزرگ‌تر است و شامل سلاح‌های جدید، اکشن بیشتر و پیشرفت‌های گرافیکی فراوان خواهد بود.



در سبک همیشگی آبسیدین اینترتینمنت، شما مسیر خود را در آرکادیا، کلونی‌ای پر از جناح‌ها، دسیسه‌ها و هرج‌ومرج، پیدا می‌کنید. اینجا همچنین خانه‌ی فناوری Skip Drive و مکانی است که سرنوشت کل کلونی و کهکشان در آن رقم می‌خورد. به‌ عنوان یک مأمور شجاع، مأموریت دارید منبع شکاف‌های ویرانگری را که کل کهکشان را تهدید می‌کند، کشف کنید. تصمیم‌گیری درباره نحوه برخورد با این شکاف‌ها به شما بستگی دارد. آیا شکاف‌ها تنها چیزی هستند که آرکادیا را تهدید می‌کنند؟ خیر. جنگ داخلی بین سه جناح، کلونی را به دو نیم تقسیم کرده است. هر جناح تلاش می‌کند شکاف‌ها را برای اهداف خود کنترل یا ببندد.

هرچند The Outer Worlds 2 یک بازی نقش‌آفرینی تک‌نفره است، اما شما کاملاً تنها نخواهید بود و می‌توانید گروهی از همراهان را برای کمک به اهدافتان به خدمت بگیرید. شاید در مسیر، به آن‌ها کمک کنید تا به اهداف یا رؤیاهایشان برسند. جالب است بدانید که این بازی در مجموعه‌ی آنتولوژی Secret Level که از طریق آمازون پرایم ویدیو پخش می‌شود، حضور خواهد داشت و داستان کوتاهی که بین دو بازی اتفاق می‌افتد، در این سریال نمایش داده خواهد شد.

با توجه به آنچه دیده‌ایم، The Outer Worlds 2 در تقریباً تمام جنبه‌ها یک پیشرفت چشمگیر نسبت به نسخه اول به نظر می‌رسد. بازیکنان خوش‌شانس‌اند، زیرا لازم نیست برای این بازی مدت طولانی منتظر بمانند چرا که آبسیدین عرضه آن را برای سال ۲۰۲۵ تأیید کرد. نکته جالب اینکه The Outer Worlds 2 علاوه بر ایکس‌باکس سری ایکس و اس و کامپیوتر، برای پلی‌استیشن ۵ نیز منتشر خواهد شد، حرکتی غیرمنتظره با توجه به اینکه آبسیدین یک استودیو کاملاً وابسته به ایکس‌باکس است. البته، باید به یاد داشت که نسخه‌ی اول در سال ۲۰۱۹ برای پلی‌استیشن ۴ نیز عرضه شد.

از سوی دیگر، توسعه‌ی The Outer Worlds 2 تحت مالکیت مایکروسافت آغاز شده است و این دنباله قراردادهای انتشاراتی خارجی مانند نسخه اول ندارد. بنابراین، احتمالاً تصمیم برای عرضه این بازی روی پلی‌استیشن ۵ مستقیماً از سوی مایکروسافت اتخاذ شده است. در نتیجه این بازی در کنار بازی‌های Doom: The Dark Ages و Indiana Jones and The Great Circle، جزء جدیدترین موارد اضافه شده به فهرست بازی‌های چندپلتفرمی ایکس‌باکس است که کاربران پلی‌استیشن نیز می‌توانند در سال ۲۰۲۵ از آن لذت ببرند.

منبع: Gematsu

