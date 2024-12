جنا اورتگا و بری کیوگان به فیلم جدید ویکند پیوستند

جنا اورتگا و بری کیوگان قرار است در فیلم جدید ویکند که اثری مهیج و پر از تعلیق است، هنرنمایی کنند.

ویکند برای سال ۲۰۲۵ میلادی یک اثر سینمایی مهیج را در دست توسعه قرار دارد و در همین راستا نیز به تازگی دو بازیگر جوان و بااستعداد را به خدمت گرفته که جنا اورتگا و بری کیوگان هستند. این بازیگران جوان قرار است در این فیلم هنرنمایی کنند، بازیگرانی که از استعداد بسیار زیادی برخوردار هستند و کارنامه هنری خوبی تا به الان ایجاد کردند.

جنا اورتگا که از کودکی مشغول به بازیگری بوده، با هنرنمایی در نقش اصلی سریال بسیار موفق و محبوب Wednesday محصول سرویس آنلاین نتفلیکس توانست به شهرت بسیار زیادی دست پیدا کند. بری کیوگان نیز بازیگری برجسته است که سابقه حضور در فیلم تحسین شده The Killing of a Sacred Deer و فیلم Dunkirk از کریستوفر نولان را دارد.

این بازیگر همچنین به خاطر هنرنمایی خودش در فیلم The Banshees of Inshirin توانست نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مکمل اسکار شود و به خاطر بازی در فیلم Saltburn نیز نامزد جایزه بفتا و گلدن گلوب شد. ویکند نیز اولین تجربه بازیگری خودش را در سریال جنجالی The Idol محصول سال ۲۰۲۳ به دست آورد و حالا قرار است اولین تجربه سینمایی خودش را کسب کند.

این فیلم جدید نیز تحت عنوان Hurry Up Tomorrow است که هم نام با عنوان آلبوم جدید این خواننده است که قرار است در ۲۴ ژانویه سال آینده میلادی عرضه شود. این فیلم سینمایی همچنین برای اکران در تاریخ ۱۶ ماه مه سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: screenrant