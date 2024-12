فرنچایز ترسناک Winnie-the-Pooh، با یک شخصیت نمادین کابوسی جدید را رقم خواهد زد

اسکات جفری تهیه‌کننده‌ی فیلم موفق Winnie-the-Pooh: Blood and Honey، از ساخت یک فیلم ترسناک جدید با عنوان Poohniverse: Monsters Assemble خبر داده است.

این فیلم که قرار است در اواخر سال ۲۰۲۵ اکران شود، برخی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کارتونی دوران کودکی را در یک نبرد خونین گرد هم می‌آورد.

جفری اعلام کرده است که این فیلم، ادامه‌ی مسیر تاریک و ترسناکی است که با Winnie-the-Pooh: Blood and Honey آغاز شد. مشابه فیلم‌هایی مانند Freddy vs. Jason و The Avengers، فیلم Poohniverse نیز شخصیت‌های آشنایی مانند پو، پیتر پن، بامبی و پینوکیو را در قالبی بسیار متفاوت و ترسناک به تصویر می‌کشد. این شخصیت‌ها در این فیلم به شکارچیانی خونخوار تبدیل شده‌اند که برای بقا با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

جفری در مصاحبه‌ اخیر خود، به برخی جزئیات این پروژه بزرگ اشاره کرده است. او گفت که بودجه‌ی اختصاص داده شده به Poohniverse: Monsters Assemble بسیار بیشتر از پروژه‌های قبلی است و هر یک از فیلم‌های این مجموعه، حاوی اشاراتی به فیلم‌های بعدی خواهد بود. این بدان معناست که دنیای تاریک کودکی که جفری و ریس فریک-واترفیلد خلق کرده‌اند، در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت. او اظهار داشت:

مشابه Avengers، شاهد اتحاد پو، تیگر، رابیت، اول، پیگلت، پینوکیو، زیبای خفته، بامبی، کلاهدوز دیوانه، پیتر پن و تینکربل خواهیم بود تا با هم آشوبی عظیم به پا کنند. برای این پروژه، بودجه‌ای بسیار بزرگ‌تر در نظر گرفته‌ایم و مشتاقیم آینده چه چیزی برای ما به ارمغان می‌آورد. با تماشای فیلم‌های مستقل، به نشانه‌هایی برمی‌خورید که به این همکاری بزرگ اشاره می‌کنند. برخی از شرورها نیز با هم اختلاف نظر خواهند داشت و این امر به وقوع درگیری‌های خونین بین هیولاها در سکانس‌های حماسی منجر خواهد شد.

جفری با اشاره به فیلم انتقام‌جویان: جنگ ابدیت، اظهار داشت که هدف او ایجاد احساسی مشابه در بین مخاطبان است؛ احساسی که با مرگ شخصیت‌های محبوب همراه است. او امیدوار است که با ایجاد چنین داستانی، مخاطبان به شخصیت‌هایی که قرار است از بین بروند، علاقه‌مند شوند و مرگ آن‌ها را بیشتر احساس کنند.

منبع متن: gamefa