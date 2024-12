ماجراجویی‌های گرالت در کمیک The Witcher: The Bear and the Butterfly ادامه خواهند یافت. سایمون اسپوریر، نویسنده‌ای که بیشتر به‌خاطر کارش بر روی مردان ایکس مارول و تمرکز فعلی‌اش بر سریال‌ فلش شناخته می‌شود، در نوشتن کمیک جدید دنیای ویچر دخیل بوده که در آن گرالت با ویچری از مدرسه خرس مبارزه می‌کند. خوزه ویلاروبیا […]

ماجراجویی‌های گرالت در کمیک The Witcher: The Bear and the Butterfly ادامه خواهند یافت. سایمون اسپوریر، نویسنده‌ای که بیشتر به‌خاطر کارش بر روی مردان ایکس مارول و تمرکز فعلی‌اش بر سریال‌ فلش شناخته می‌شود، در نوشتن کمیک جدید دنیای ویچر دخیل بوده که در آن گرالت با ویچری از مدرسه خرس مبارزه می‌کند. خوزه ویلاروبیا و حسن اوتسمان-الهاو، که هر دو با کمیک‌های The Witcher آشنا هستند، در کنار استفان گرین، که تصاویر هنری این کمیک چهار جلدی را خلق می‌کند، با اسپوریر همراه می‌شوند. طبق توضیحات رسمی، گرالت در The Witcher: The Bear and the Butterfly به شهری دورافتاده سفر می‌کند که شایعه شده یک خون آشام در حال کشتن مردم شهر است. انواع شکارچیان هیولا برای کسب جایزه نهایی به این شهر آمده‌اند و یک ویچر از مدرسه خرس نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود که رقیب سر سخت گرالت خواهد بود. در ادامه جلدهای این کمیک را مشاهده می‌کنید: اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Dark Horse Comics, The Witcher: The Bear and the Butterfly, Witcher

منبع متن: gamefa