زمانی که حرف از بهترین فیلم ترسناک ۲۰۲۴ می‌شود، لیستی از ۱۰ عنوان فوق‌العاده و وحشتناک هستند که حرف برای زدن دارند و می‌توانند ادعای بهترین کنند.

زمانی که به تاریخچه سینما نگاه می‌کنیم یک حقیقت تلخ قابل درک است؛ فیلم‌های ژانر وحشت هرگز جایگاه قدرتمند و تاثیرگذاری نداشته‌اند و معمولاً در هر سال عناوین انگشت‌شماری وجود دارند که می‌توانند خارق العاده خطاب شوند. با این وجود، ژانر Horror همواره یکی از پرطرفدارترین سبک‌های شناخته شده تاریخ سینما بوده و هست. فیلم‌های سبک وحشت توانسته‌اند توجه افراد بی‌شماری را به خود جلب کنند. این اشخاص با تمام وجود و با علاقه‌ای غیرقابل تصور وقایع این بخش جذاب از دنیای سینما را دنبال می‌کنند. در واقع، با وجود آنکه منتقدین سبک وحشت را پایین‌تر از سایر ژانرها می‌دانند، تاثیر آن در قلب مردم غیرقابل انکار است. در سال ۲۰۲۴ نیز آثار Horror قدرتمندی منتشر شده‌اند که توانستند توجه مردم و نظر مثبت آنها را به خود جلب کنند. فیلم‌های مذکور با افتخار نام خود را در جایگاهی قدرتمند قرار داده‌اند و مهارت باورنکردنی کارگردان و سازنده‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند. حالا نوبت به آن رسیده تا به این آثار نگاهی دقیق‌تر بیندازیم، ببینیم که هر یک از آنها به چه دلیل موفق عمل کرده‌اند و چرا پتانسیل دریافت لقب بهترین اثر سینمایی وحشتناک سال ۲۰۲۴ را دارند!

شماره ۱۰: فیلم In a Violent Nature

Late night with the Devil, Longlegs, MaXXXine, Speak No Evil, Strange Darling

