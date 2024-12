Captain Laserhawk، بازی NFT جدید یوبی‌سافت بی سر و صدا عرضه شد

یوبی‌سافت به‌تازگی بازی NFT جدیدی با نام .Captain Laserhawk: The G.A.M.E عرضه کرده، که اسپین آف Blood Dragon از سری Far Cry محسوب می‌شود. نکته جالب توجه این است که Blood Dragon، خود اسپین آفی از دنیای Far Cry بود. کاربران به منظور عضویت در این بازی، باید یک کارت شناسایی NFT خریداری کنند. با […]