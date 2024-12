به تازگی تصویری از فیلم سینمایی Snow White منتشر شده که در آن گل گدوت در نقش ملکه شرور دیده می‌شود.

در حدود سه ماه دیگر فیلم سینمایی و لایو اکشن «سفید برفی» قرار است به روی پرده سینماها بیاید، فیلمی که جدیدترین اثر لایو اکشن ساخته شده توسط کمپانی دیزنی بر اساس انیمیشن کلاسیک Snow White and the Seven Dwarves محصول سال ۱۹۳۷ میلادی است.

در این اثر سینمایی جدید، ریچل زگلر قرار است ایفاگر نقش سفید برفی باشد و در کنار او نیز گل گدوت قرار است نقش شخصیت ملکه شرور را به نمایش در بیاورد. از جمله دیگر بازیگرانی که در این فیلم هنرنمایی می‌کنند نیز می‌توان به پاتریک پیج، اندرو برناپ، آنسو کابیا، کالین مایکل کارمایکل و لورنا آندریا اشاره کرد.

مجله ScreenRant به تازگی جدیدترین تصویر از فیلم لایو اکشن «سفید برفی» را منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. در این تصویر که روی شخصیت ملکه شرور با بازی گل گدوت تمرکز دارد، این شخصیت لباس سیاه بر تن کرده و در گردن وی نیز یقه‌ای پر از جواهرات دیده می‌شود.

Gal Gadot, Snow White, Snow White and the Seven Dwarves

منبع متن: gamefa