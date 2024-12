تصویری از فیلم ترسناک The Rule of Jenny Pen منتشر شد

به تازگی تصویری از فیلم ترسناک The Rule of Jenny Pen منتشر شده که بسیار دلهره‌آور به نظر می‌رسد. مجله ScreenRant در راستای نیم نگاه خودش از آثار سال ۲۰۲۵ میلادی، تصویری تازه از فیلم ترسناک The Rule of Jenny Pen را منتشر کرده است که نیم نگاهی از این شخصیت عروسکی ترسناک و دلهره‌آور […]

تصویری از فیلم ترسناک The Rule of Jenny Pen منتشر شد علی محمدپناه ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳