باکس آفیس | موفاسا حریف سونیک نشد

در این هفته، موفاسا نتوانست حریف سونیک شود و فیلم Sonic the Hedgehog 3 صدرنشین جدول باکس آفیس شد.

فرنچایز «سونیک خارپشت» محصول پارامونت یکی از بهترین اقتباس‌ها از بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رود و حالا جدیدترین فیلم این مجموعه یعنی فیلم Sonic the Hedgehog 3 نیز توانسته عملکردی عالی از خودش ارائه بدهد و در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماها و در آستانه سال نوی میلادی، توانست در صدر جدول باکس آفیس قرار بگیرد. این اثر سینمایی با بودجه حدود ۱۲۰ میلیون دلاری ساخته شده است.

فیلم «سونیک خارپشت ۳» در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماهای داخل آمریکا موفق به کسب فروش ۶۲ میلیون دلاری شد و توانست در صدر جدول تکیه بزند. این فیلم در اکران این هفته خودش در گیشه‌های خارج از آمریکا فقط به فروش ۱٫۳ میلیون دلاری دست پیدا کرده که فروش جهانی آن را در هفته ابتدایی به رقم ۶۳٫۳ میلیون دلار می‌رساند.

