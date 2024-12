سن واقعی گرالت پس از ۲۴ سال در کتاب جدید The Witcher اعلام شد

سن دقیق گرالت (Geralt) شخصیت محبوب و دوست‌داشتنی مجموعه The Witcher به لطف نویسنده کتاب‌های این سری، آندره ساپکوفسکی (Andrzej Sapkowsk)، بالاخره پس از ۲۴ سال از انتشار اولین کتاب این مجموعه مشخص شد.

این موضوع که در رمان جدید ساپکوفسکی با عنوان Rozdroże Kruków (ترجمه تحت‌اللفظی: گذرگاع کلاغ‌ها) به آن اشاره شده، اکنون تاثیراتی غیرمنتظره بر دنیای این مجموعه و اقتباس‌های مختلف آن گذاشته است.

طبق این کتاب، گرالت در سال ۱۲۱۱ متولد شده است که تطابق جالبی با شخصیت‌پردازی او در بازی‌های این سری دارد. گرالت در اولین بازی The Witcher که سال۲۰۰۷ عرضه شد، ۵۹ ساله بود. او در The Witcher 3، آخرین نسخه منتشر شده از این سری، ۶۱ سال سن دارد و در بسته‌الحاقی Blood and Wine که در سال ۲۰۱۶ عرضه شد، به ۶۴ سالگی رسید.

نکته جالب توجه این است که با اعلام سن گرالت، اکنون نتفلیکس (Netflix) برای سریال The Witcher با چالشی مواجه شده. بازیگر جدید گرالت، یعنی لیام همسورث (Liam Hemsworth) تنها ۳۴ سال دارد که بسیار کمتر از سن واقعی گرالت است.