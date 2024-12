Indiana Jones and the Great Circle، با وجود استقبال نه چندان مطلوب در استیم، بازخورد بسیار مثبتی از سوی طرفداران در زمان عرضه دریافت کرد. با این حال، باید توجه داشت که این عنوان روی Xbox Game Pass نیز در دسترس بود و بسیاری از علاقه‌مندان، آن را از طریق این سرویس اشتراکی تجربه کرده‌اند. حال پس از موفقیت Indiana Jones and the Great Circle، به نظر می‌رسد که عناوین بیشتری از Indiana Jones ساخته خواهند شد.

یک منبع داخلی قابل اعتماد به نام دنیل ریشمن (Daniel Richtman)، به تازگی فاش کرده که بازی‌های بیشتری از سری Indiana Jones در دست تولید است. با وجود اینکه ریشتمن بیشتر در حوزه سینما فعالیت دارد، اعتبار وی بارها در گذشته ثابت شده است، بنابراین می‌توان تا حدودی مطمئن بود که قرار است بار دیگر شاهد ماجراجویی‌های Indiana Jones در بازی‌هایی ویدیویی باشیم.

