شایعه: Xbox در سال ۲۰۲۵ بازی‌هایی خواهد داشت که هنوز رونمایی نشده‌اند

تام وارن (Tom Warren)، یکی از منابع داخلی و شناخته شده Xbox، ادعا کرده است که این برند در سال آینده میلادی بازی‌های بیشتری را روانه بازار خواهد کرد. تاکنون انتشار بازی‌هایی از برند ایکس باکس مانند Fable، DOOM: The Dark Ages، The Outer Worlds 2، South of Midnight، نسخه کامل Towerborne و Avowed برای […]