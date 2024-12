تصویر جدیدی از فیلم Captain America: Brave New World منتشر شد

در تصویر جدیدی از فیلم Captain America: Brave New World، سم ویلسون با بازی آنتونی مکی و جوآکین تورس با بازی دنی رامیرز، در حال آماده شدن برای نبردی نفس‌گیر به تصویر کشیده شده‌اند. این فیلم به عنوان ادامه‌ مستقیم سریال محبوب The Falcon and the Winter Soldier در دیزنی پلاس، بخشی از فاز ۵ […]

تصویر جدیدی از فیلم Captain America: Brave New World منتشر شد عباس پور اشرف ۱۳:۰۰ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴