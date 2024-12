شایعه: Call of Duty World at War در ماه می به گیم پس اضافه خواهد شد

عناوین Activision کندتر از حد انتظار به سرویس گیم پس افزوده می‌شوند، اما در هر صورت مایکروسافت این روند تدریجی را حفظ کرده و عناوین شرکت مذکور را به سرویس اشتراکی خود اضافه می‌کند. همچنین، به‌نظر می‌رسد حالا نام برخی از عناوینی که طی ماه‌های آینده به گیم پس اضافه می‌شوند را می‌دانیم، از جمله Call of Duty World at War.

eXtas1s، منبع داخلی مطرح، در حساب کاربری خود در توییتر اشاره کرد دو بازی Call of Duty: World at War و Singularity، شوتر سال ۲۰۱۰ استودیوی Raven، در ماه می ۲۰۲۵ به گیم پس اضافه خواهند شد. حتی بازی Call of Duty: World at War از حالا به فروشگاه ویندوز اضافه شده است. افشاگر مذکور در ادامه توضیح داد که در ماه مارس، یک بازی دیگر از فرنچایز Call of Duty به گیم پس راه پیدا می‌کند، هر چند که نام دقیق آن را فاش نکرد.

هنوز مشخص نیست که کدام یک از دیگر عناوین اکتیویژن به گیم پس بیایند، اما مشخصاً مایکروسافت در تلاش است تا عناوین این شرکت را به سرویس اشتراکی خود اضافه کند و ممکن است نام بازی‌های بیشتری را طی ماه‌های آینده بشنویم.