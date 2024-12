کریسمس در بازی‌های ویدیویی؛ بهترین بازی‌هایی که در کریسمس اتفاق می‌افتند

سازندگان بهترین بازی سال ۲۰۲۴ یک آپدیت رایگان و شگفت‌انگیز برای «آسترو بات» (Astro Bot) عرضه کرده‌اند که تمام و کمال تم کریسمسی دارد. همه چیز بازی آسترو بات لذت‌بخش و جذاب است و این جذابیت در مرحله‌ی کریسمس حتی دو چندان شده؛ طوری که می‌توانید فقط در این مرحله با آیتم‌های محیطی مختلف تعامل کنید و چند ساعتی سرگرم باشید و لبخند بزنید.

تعطیلات سال نو و کریسمس با سنت‌ها و رویدادهای مختلف پای ثابت قصه‌ها بوده‌اند. قصه‌های امروزی هم بیشتر در رسانه‌های مدرن مثل سینما، تلویزیون و صد البته بازی‌های ویدیویی تعریف می‌شوند. در نتیجه بازی‌های کریسمسی یا مراحل کریسمسی هم به‌وفور در صنعت بازی پیدا می‌شوند. امروز تصمیم گرفته‌ایم تا ضمن تبریک کریسمس، بهترین بازی‌ها و مراحل کریسمسی دنیای بازی‌های ویدیویی را برایتان گردآوری کنیم.

چگونگی حضور کریسمس در بازی‌ها شکل‌های مختلفی دارد. برخی از بازی‌ها تمام و کمال در کریسمس اتفاق می‌افتند و داستانی حول کریسمس دارند. از طرف دیگر بسیاری از بازی‌های لایو سرویس امروزی، منظور بازی‌های آنلاین و چند نفره است، به مناسبت کریسمس آیتم‌های کریسمسی به بازی‌های خود می‌آورند و حتی از نظر ظاهری دنیای بازی‌های خود را تغییر می‌دهند تا نمایانگر حس و حال کریسمس باشد. برخی از بازی‌های هم مراحل کریسمسی در خود دارند که آن‌قدر خوب و باحال از آب درآمده‌اند که می‌توان به آن‌ها هم اشاره کرد.

۱۶. مرحله‌ی کریسمس در آسترو بات (Astro Bot)

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Team Asobi

سال ساخت: ۲۰۲۴

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۵

۱۵. آپدیت کریسمس در استلار بلید (Stellar Blade)

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Shift Up

سال ساخت: ۲۰۲۴

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۵

متاسفانه اسم استلار بلید بین گیمرها کمی بد در رفته است و به‌جای اینکه این بازی را با مبارزات و مراحل عالی و موسیقی بی‌نظیرش بشناسند، موضوع بحث این بازی بین گیمرها همیشه چیز دیگری است. بازی استلار بلید (Stellar Blade) از زمان عرضه همچنین آپدیت‌های متعدد و رایگانی داشته است که محتوای زیادی به بازی اضافه کرده‌اند. این آپدیت‌ها همیشه با مجموعه‌ای از مراحل همراه بوده‌اند و فقط هم به چند لباس و آیتم محدود نمی‌شوند. آپدیت جدید استلار بلید محیط بازی را به زیباترین شکل ممکن کریسمسی می‌کند و لباس‌های کریسمسی بسیار خوبی را هم به بازی می‌آورد.

۱۴. کریسمس‌های جی‌تی‌ای آنلاین (Grand Theft Auto Online)

تهیه‌کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar Games

سال ساخت: ۲۰۲۴

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، کامپیوتر

راک‌استار گیمز سال‌هاست که کریسمس را در در جی‌تی‌ای آنلاین به زیبایی جشن می‌گیرد. اگر جی‌تی‌ای ۵ را فقط آفلاین بازی کرده باشید، هیچ وقت نقشه‌ی آن را پوشیده از برف ندیده‌اید. هر ساله در دسامبر تزیینات کریسمسی و برف به نقشه‌ی جی‌تی‌ای آنلاین می‌آید و هم‌چنین مراحل مختلفی حول کریسمس به بازی اضافه می‌شوند. این مراحل از بهترین و سرگرم‌کننده‌ترین ماموریت‌های جی‌تی‌ای آنلاین هستند و چه برای تجربه‌ی آن‌ها و چه برای دیدن برف در جی‌تی‌ای، هر سال فقط چند هفته فرصت دارید تا جی‌تی‌ای آنلاین بازی کنید.

۱۳. کریسمس در میراث هاگوارتس (Hogwarts Legacy)

تهیه‌کننده: Warner Bros Games / سازنده: Avalanche Software

سال ساخت: ۲۰۲۲

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، نینتندو سوییچ، کامپیوتر

تجربه‌ی هاگوارتس و دنیای جادویی هری پاتر در بازی «میراث هاگوارتس» (Hogwarts Legacy) رویایی دست نیافتنی را برای طرفداران این دنیای پرجزییات محقق کرد. نه‌تنها هاگوارتس در این بازی از نظر هنری و بصری شگفت‌انگیز است، بلکه این قلعه‌ی وسیع و اطراف آن را در چند فصل تجربه می‌کنید. یکی از فصل‌ها زمستان است که با خود حال و هوای کریسمس و این جشن را هم به همراه می‌آورد. تجربه‌ی کریسمس در نقش یک دانش‌آموز هاگوارتس از زیباترین اتفاقات ویدیوگیمی برای طرفداران هری پاتر است.

۱۲. مرحله‌ی محتکران تعطیلات در هیتمن ( Hitman Holiday Hoarders )

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: IO Interactive

سال ساخت: ۲۰۱۶

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

مأمور ۴۷ در طول دوران کاری خود هدف‌های بسیاری را نابود کرده است. حتی افرادی که تظاهر به بابانوئل بودن می‌کنند هم از خشم او در امان نیستند.در این مأموریت بازیکنان باید سعی کنند جلوی هری باگناتو (Harry Bagnato) و مارو گونیف (Marv Gonif) را بگیرند. این افراد در تلاشند تا کادوهای کریسمس را در پاریس بدزدند. این مأموریت در ابتدا به‌عنوان یک خیریبه برای تحقیقات درباره‌ی سرطان عرضه شد. سپس در سال ۲۰۱۸ نیز برای هیتمن ۲ هم منتشر شد. حال این مرحله، یک بخش دائمی از بازی هیتمن ۳ است.

۱۱. دد رایزینگ ۴ (Dead Rising 4)

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Capcom Vancover

سال ساخت: ۲۰۱۶

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

بسیاری از خانواده‌ها تعطیلات کریسمس را کنار یکدیگر جشن می‌گیرند، اما ما با اطمینان به شما می‌گوییم که زامبی‌ها رفتار بهتری از فک و فامیل با شما خواهند داشت. در دد رایزینگ ۴ با مجموعه‌ای از ابزارهای مختلف کریسمس را به جنگ زامبی‌ها می‌روید و بازی حتی به شما اجازه می‌دهد تا از تزئینات کریسمس برای زنده ماندن استفاده کنید. فرانک وست (Frank West) شخصیت اصلی بازی با استفاده از این موارد خود را نجات می‌دهد. بازی دد رایزینگ ۴ کمی کلیشه‌ای است با این حال همچنان مبارزه با زامبی‌ها با استفاده از درخت کریسمس بسیار مهیج شده!

۱۰. دوک نوکِم: زمستان هسته‌ای ( Duke Nukem: Nuclear Winter )

تهیه‌کننده: WizardWorks / سازنده: Simply Silly Software

سال ساخت: ۱۹۹۷

پلتفرم‌ها: کامپیوتر

سری بازی‌های دوک نوکم از مهم‌ترین اکشن‌های اول شخص دهه‌ی نودی هستند. «زمستان هسته‌ای» (Nuclear Winter) یک محتوای الحاقی بود که مراحلی با زمینه کریسمس را به این مجموعه بازی‌ها اضافه کرد. در این بازی موجودات فضایی بابانوئل را گروگان گرفته و دوک باید به قطب شمال برود تا او را نجات دهد. در این مأموریت دوک با تعدادی دشمنان کریسمسی مقابله خواهد کرد و حتی الف‌هایی با شاتگان وجود دارند. به طور کلی تلاش شده تا در این بازی همه چیز حال و هوای کریسمس داشته باشد.

۹. پاراسایت ایو ( Parasite Eve )

تهیه‌کننده: Square / سازنده: Square

سال ساخت: ۱۹۹۸

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن

بازی «پاراسایت ایو» که بر اساس کتابی به همین نام ساخته شده، داستانی کاملا در حول جشن کریسمس و تعطیلات آن دارد. ماجرای آن هم کمی عجیب است: چه می‌شد اگر میتوکندری (اندامک داخل سلولی) جزئی از یک اتحاد بزرگ بود که قصد داشتند زمین را تصرف کنند؟ داستان از شب کریسمس آغاز می‌شود که میتوکندری‌ها هوشیاری پیدا و تلاش می‌کنند تا همه جا را تصرف کنند. از همان جا ما داستان شخصیت اصلی، آیا برئا (Aya Brea) را شروع خواهیم کرد. او در تلاش است تا جلوی این موجودات را گرفته و انسانیت را نجات دهد.

بازی از همه نظر سبک و سیاق کریسمسی دارد و همه جا را برف و تزیینات کریسمسی هم پر کرده است. صد البته که بازی چندان هم بلند نیست و اگر ما هم تعطیلات کریسمسی داشتیم، می‌توانستیم آن را صرف بازی کردن پاراسایت ایو کنیم.

۸. متال گیر ۲ : سالید اسنیک ( Metal Gear: Solid Snake 2 )

تهیه‌کننده: Konami / سازنده: Konami

سال ساخت: ۱۹۹۰

پلتفرم‌ها: MSX 2

متال گیر ۲ به‌عنوان دنباله‌ی بزرگ و شگفت‌انگیز اولین قسمت سری بازی‌ها متال گیر، داستانی در شب کریسمس دارد. اسنیک که بیگ باس را در پایان بازی قبل کشته بود، حالا برای انجام ماموریت دیگری، در روز کریسمس، به «زانزیبار» فرستاده می‌شود.

متال گیر ۲ را به همان دلیل یک بازی کریسمسی می‌نامیم که «جان سخت» را یک فیلم کریسمسی در نظر می‌گیریم: هر دو شب کریسمس اتفاق می‌افتند، در هر دو یک مامور به‌تنهایی به مبارزه با ضدقهرمان‌های مختلفی فرستاده می‌شود، و صد البته اینکه هیدئو کوجیما حسابی تاثیر گرفته از جان سخت است.

۷. یاکوزا ( Yakuza )

تهیه‌کننده: SEGA / سازنده: Ryu Ga Gotoku Studio

سال ساخت: ۲۰۰۶

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۲، پلی‌استیشن ۳

مقوله یاکوزا و کریسمس چندان چیز مشترکی با یکدیگر ندارند. با این حال تعداد زیادی از بازی‌های یاکوزا در دوران کریسمس جریان داشتند.تمام این باز‌ی‌ها معمولا در پایان سال اتفاق می‌افتند و پر از تزئینات کریسمسی هستند. در یاکوزا ۵ که کاملا مرحله‌ای وجود دارد که در نقش بابانوئل باید برای بچه‌ها هدیه ببرید و در این میان، لباس بابانوئل به تن، جمعیت زیادی را هم لت و پار می‌کنید. حتی در بازی یاکوزا کیوامی (Yakuza Kiwami) هم مقداری از تزئینات کریسمس وجود دارد. حتی در مراحلی موسیقی کریسمس هم اجرا می‌شود.

در یکی از مراحل حتی بازیکن باید به فردی کمک کند تا یک کادو برای همسرش در زمان کریسمس بخرد. یاکوزا کیوامی ۲ هم در دوران کریسمس جریان دارد. در یک مرحله شما باید فردی را پیدا کنید که لباس بابانوئل به تن دارد.

۶. بتمن: آرکام اوریجینز ( Batman: Arkham Origins )

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: Warner Bros. Games Montreal

سال ساخت: ۲۰۱۴

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

بسیاری از طرفداران شاید بتمن: ریشه‌های آرکام را یک بازی اصلی در این سری حساب نکنند، اما نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که بازی به‌خودی خود بسیار خوب است. این بازی تنها قسمت سری آرکام است که توسط استودیوی راک استدی (Rocksteady) ساخته نشده. داستان آن هم یک داستان پیش زمینه برای بتمن بوده و نشان می‌دهد که او چگونه به جایگاه اصلی خود می‌رسد. در آرکام اوریجینز شما با ۸ دشمن اصلی بتمن مبارزه خواهید کرد. کل بازی در دوران کریسمس و در شهر گاتهام جریان دارد. به این حالت که شهر توسط پوششی از برف پوشیده شده و بسیار زیباست و حال هوای کریسمسی به بازی داده است. به نوعی می‌توان گفت که در این بازی بتمن، بابانوئل سیاه پوش شهر گاتهام است.

۵. بایونتا ۲ (Bayonetta 2)

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Platinum Games

سال ساخت: ۲۰۱۴

پلتفرم‌ها: نینتندو سوییچ، نینتندو Wii U

بسیاری از افراد نمی‌دانند که بایونتا ۲ به طور کامل در دوران کریسمس جریان دارد. حتی ابتدای آن هم شخصیت اصلی بازی پس از خرید خود برای کریسمس مورد حمله قرار می‌گیرد و تمام هدیه‌هایش را گم می‌کند. رودان (Rodin) که بسیاری از سلاح‌های بایونتا را فراهم می‌کند هم در لباس بابانوئل حضور دارد. در پایان بازی هم بایونتا نهایتا پس از انجام ماموریت بلند و بالای خود و نجات دنیا، دوباره به خرید کریسمسی خود بازمی‌گردد.

۴. دیویژن (The Division)

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Massive Entertainment

سال ساخت: ۲۰۱۵

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

شماره‌ی اول «دیویژن» کاملا در کریسمس جریان دارد و به‌عنوان یکی از زیباترین بازی‌‌های تاریخ یوبی‌سافت، باید حتما در لیست بهترین بازی‌های کریسمسی قرار بگیرد. کاری به ویروسی مرگبار که دنیا را فرا گرفته است نداریم، حالا به لطف سکوتی که دار شهر حکمفرما شده و خیابان‌هایی خالی، می‌توانیم در خلوتی نیویورک کریسمس را تجربه کنیم. از درخت‌های بزرگ گرفته تا تزیینات کامل کریسمس همگی به زیبایی در شهر رها شده‌اند تا تماشایشان کنید.

۳. اسپایدرمن: مایلز مورالس ( Marvel’s Spider-Man: Miles Morales )

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Insomniac Games

سال ساخت: ۲۰۲۰

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵

مایلز مورالس یک بازی فرعی در دنیای اسپایدرمن پلی‌استیشن است، اما همچنان اندازه یک بازی کامل محتوا دارد. تمرکز اصلی این بازی جهان‌باز به سمت شخصیت مایلز مورالس رفته و دیگر پیتر پارکر کاراکتر اصلی نیست. همچنین این بازی در دوران کریسمس شهر نیویورک جریان دارد. بازی با روز کریسمس آغاز شده و شهر پر است چراغ و تزئینات مربوط به این تعطیلات است. حتی این بازی به روز سال نو میلادی هم می‌رسد و به همین دلیل حالت فستیوال‌گونه خود را از دست نمی‌دهد. کمتر بازی‌هایی هستند که به زیبایی مایلز مورالس نیویورک در کریسمس را به‌تصویر کشیده باشند.

۲. سینتس رو ۴ : چگونه سینت‌ها کریسمس را نجات دادند (Saints Row 4: How saints Saved Christmas)

تهیه‌کننده: Deep Silver / سازنده: Volition

سال ساخت: ۲۰۱۳

پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

سری بازی‌های «سینتس رو» (Saints Row) را به خاطر مسخره‌بازی‌ها و شوخی‌های مختلف‌شان به‌یاد داریم. این باز‌ی‌ها چپ و راست همه چیز را به بار خنده می‌گیرند و واقعا سرگرم‌کننده هستند. در قسمت چهارم این سری بازی‌ها، در یک شبیه‌سازی قرار می‌گیرید، طوری که ممکن است هر اتفاقی در این دنیای عجیب و غریب رخ دهد.

بازی Saints Row IV یک بسته‌ی الحاقی کاملا حول کریسمس دارد که در آن شخصیت‌های بازی گردهم می‌آیند تا بابانوئل را نجات دهند. خطر مأموریت این افراد اینجاست که اگر موفق نشوند، بابانوئل شیطانی بازگشته تا آن‌ها را از بین ببرد.

۱. فورتنایت با ماریا کری (Fortnite)

تهیه‌کننده: Epic Games / سازنده: Epic Games

سال ساخت: ۲۰۱۷

پلتفرم‌ها: هر دستگاهی که می‌توان چیزی رویش اجرا کرد

ممکن است فکر کنید آهنگ اصلی کریسمس موسیقی «جینگل بلز» و آهنگ‌هایی از این قبیل باشند، اما کاملا در اشتباه هستید، چون دقیقا سی سالی است که «ماریا کری» با آهنگ All I Want for Christmas is You تمام و کمال و یک تنه کریسمس را تحت سلطه‌ی خود درآورده است.

اساسا اگر در ماه دسامبر پایتان به بلاد کفر رسیده باشد، از هر گوشه و کناری فقط یک صدا می‌آید و آن هم آهنگ All I Want for Christmas is You است. همه‌ی فروشگاه‌ها این آهنگ را پخش می‌کنند، تلویزیون شب و روز بیخیال این آهنگ نمی‌شود، همه این آهنگ را ریمیکس کرده‌اند و خود ماریا کری هم گوشه می‌نشیند و به ازای هر بار پخش این قطعه پول ثانیه به ثانیه پولدارتر می‌شود.

فورتنایت امسال تصمیم گرفت تا نه‌تنها آهنگ All I Want for Christmas is You را به بازی خود بیاورد، بلکه ماریا کری را هم شخصا به بازی اضافه کند. اساسا الان می‌توانید یک مسلسل دست ماریا کری بدهید و حین گوش کردن به این آهنگ، روی اعصاب بچه‌های هفت هشت ساله‌ای که تعطیلات پای فورتنایت نشسته‌اند، بروید.

