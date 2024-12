از میان عناوین دسترسی زودهنگام منتشر شده در سال میلادی جاری، بازی No Rest for the Wicked از استودیوی Moon Studios شروع سختی داشت. مشکلاتی مانند لگ، مدیریت ضعیف بخش inventory، حرکات غیرطبیعی و افزایش ناگهانی سختی بازی باعث ناراحتی کاربران شد. با این حال با انتشار پچ‌های متعدد، وضعیت بازی به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

در جریان یک پست Steam Community، تیم توسعه‌دهنده از برنامه‌های خود برای سال ۲۰۲۵ پرده برداشت. این برنامه‌ها شامل آپدیت بزرگ جدیدی با نام The Breach و همچنین چندین بسته محتوای اضافی و ویژگی‌های جدید خواهد بود.

تیم توسعه‌دهنده نوشت:

می‌دانیم که مدتی ساکت بودیم. امسال اتفاقات زیادی برای ما در Moon Studios رخ داد و به‌زودی می‌توانیم همه چیز را با شما به اشتراک بگذاریم!

همچنین وعده داده شده است که در سال ۲۰۲۵ ارتباطات بهتر و منظم‌تری با بازیکنان برقرار خواهد شد و این روند از یک اعلامیه در ماه ژانویه آغاز می‌شود.

بازی No Rest for the Wicked فعلاً به صورت انحصاری برای رایانه‌های شخصی از طریق دسترسی زودهنگام فروشگاه استیم در دسترس است، اما نسخه‌های کنسولی نیز در دست ساخت هستند. در کنار بهبودهای انجام شده در زمینه مبارزات و عملکرد کلی بازی، شاهد تغییراتی از جمله اضافه شدن اتاق‌های جدید، تصادفی‌سازی بیشتر در آرناها و معرفی یک نوع دشمن جدید به نام The Gloam بودیم. علاوه بر آپدیت The Breach، تیم توسعه‌دهنده روی بهبود سایر قابلیت‌ها و ویژگی‌های بازی نیز کار می‌کند.