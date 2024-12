Indiana Jones and the Great Circle به دومین عنوان پرفروش این هفته آمریکا تبدیل شد

Indiana Jones and the Great Circle، جدیدترین عنوان اکشن ماجراجویی استودیوی MachineGames، در اولین هفته انتشار خود، پس از Call of Duty: Black Ops 6 در رده دوم پرفروش‌ترین بازی‌های هفته گذشته آمریکا قرار گرفت. Bethesda هنوز آمار رسمی فروش بازی Indiana Jones and the Great Circle را منتشر نکرده‌، اما بر اساس داده‌های مختصری […]