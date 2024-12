بودجه فصل دوم سریال Andor رکورد ۴۷ ساله جنگ ستارگان را شکست

اطلاعات جدیدی از بودجه سریال Andor فاش شده است که نشان دهنده‌ی عدد بزرگی است که پس از نزدیک به پنج دهه رکورد جدیدی را برای جنگ ستارگان به ثبت رسانده است.

بنا به اطلاعات منتشر شده مجموع هزینه‌های تولید سریال Andor اکنون از ۶۴۵ میلیون دلار فراتر رفته است. تنها بودجه فصل دوم این سریال به ۲۹۰.۹ میلیون دلار رسیده که بالاترین هزینه سالانه‌ی در نظر گرفته شده برای تولید محتوا در مجموعه‌ی جنگ ستارگان است. این رقم از رکورد قبلی دو عنوان The Last Jedi و The Force Awakens هم بیشتر است و این ابعاد بلندپروازانه‌ی این پروژه را نشان می‌دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های فصل دوم سریال Andor بیشتر هم شود، زیرا فیلمبرداری در سال ۲۰۲۴، پس از اعتصاب اتحادیه بازیگران، ادامه یافته است، اما هزینه‌های نهایی هنوز اعلام نشده‌اند.