استراتژی ریسکی Xbox که ۱۰ سال آینده آن را تعریف خواهد کرد

استراتژی جدید مایکروسافت، برخی طرفداران Xbox را از آینده این کنسول ناامید کرده است. امروز می‌خواهیم رویکرد جدید این پلتفرم را برای دهه آینده تحلیل کرده و آینده آن را پیش‌بینی کنیم. سال ۲۰۲۴ نه تنها برای Xbox، بلکه برای کل صنعت ویدیو گیم به‌عنوان سالی مهم در یادها باقی خواهد ماند.

مدتی است که رشد صنعت گیم راکد بوده اما هزینه‌های توسعه افزایش یافته‌اند. زنگ‌ خطر ناپایداری عناوین AAA از نظر مالی سالها پیش به صدا در آمد. در سال جاری اخراج انبوه کارکنان، تعطیلی بسیاری از استودیوها و کاهش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در پروژه‌های جدید، دست به دست هم داده‌اند تا مشکلات گسترده‌ای در صنعت ویدئوگیم ایجاد شوند و Xbox از این مشکلات مستثنی نیست. ما شاهد اخراج تعداد زیادی از کارکنان بخش گیمینگ مایکروسافت بوده‌ایم که گریبان‌گیر تک تک استودیوهای زیر مجموعه مایکروسافت شد. از Xbox Game Studios گرفته تا Bethesda و Activision Blizzard.

در مراسم The Game Awards، یکی دیگر از عناوین انحصاری ایکس باکس یعنی The Outer Worlds 2 برای پلی استیشن ۵ معرفی شد. که نشان می‌دهد مایکروسافت به جد در حال پیگیری پروژه Latitude است. پروژه‌ای که در آن انحصاری ایکس باکس معنا ندارد. جز کوردن، اینسایدر معروف Xbox، اخیرا تایید کرده است که دیگر چیزی به اسم انحصاری ایکس باکس وجود ندارد. فیل اسپنسر هم که می‌گوید خط قرمزی برای عرضه بازی‌های خود روی پلی استیشن نداریم. زمان آن فرا رسیده است بپذیریم ایکس‌باکس دیگر بازی انحصاری‌ نخواهد داشت. همه‌ی بازی‌های ایکس باکس حتی بازی‌هایی که نماد این پلتفرم هستند، مانند Halo ،Forza و حتی Gears of War هم برای پلی استیشن منتشر خواهند شد.

اگر دیدید یکی از فرست پارتی‌های Xbox برای پلی استیشن منتشر نشد، دلیلش کمبود بودجه یا عدم زمانبندی دقیق است. دیگر انحصاری ایکس باکس معنی ندارد. جز کوردن

پس تکلیف کنسول Xbox چه می‌شود؟ بیایید تا با هم بررسی کنیم.

مشکل دقیقا چیست؟

با پشت سر گذاشتن همه‌گیری کرونا، تعامل مردم با بازی‌های ویدئویی رشد محسوسی نداشته و بر اساس برخی تحلیل‌ها مدت زمان بازی مخاطبان کاهش پیدا کرده است. شرکت‌های تحلیلی مانند Newzoo و Circana هر دو توضیح می‌دهند که رشد صنعت گیمینگ به خاطر افزایش هزینه‌ها محدودتر شده. شاون لیدن، مدیرعامل سابق پلی‌ استیشن، اخیراً برخی از تقصیرها را نه به گردن شرکت‌های بازی سازی و ناشران، بلکه به گردن شبکه‌های اجتماعی TikTok، Instagram و YouTube انداخت. طبق گفته ایشان، رشد این شبکه‌های اجتماعی تاثیر منفی بر رشد صنعت گیم گذاشته است. او می‌گوید که حالا بجز بازی، شبکه‌های اجتماعی هم برای جلب توجه نسل جدید در حال رقابت هستند.

دیگر خبری از نسل Z نیست، بله من و شما پیر شدیم. نسل Alpha در حال رشد است. این نسل بیشتر به تماشای ویدیوهای مربوط به بازی‌ علاقه‌ دارد تا بازی کردن. تقریبا همه صنایع به نقطه اشباع خود رسیده‌اند. مسئله موجود برای صنعت ویدئوگیم این است که رشد هزینه‌ها از رشد صنعت پیشی گرفته است، که این موضوع منجر به یک بن بست محاسباتی شده. به همین خاطر Playstation عرضه عناوین فرست پارتی خود برای PC را آغاز کرد و Xbox هم دیگر به PC قانع نیست و حالا برای پلی استیشن هم بازی عرضه می‌کند.

امروزه محتویات ویدئویی کوتاه مانند Reels و YouTube Shorts که با الگوریتم‌ همان چیزی که مغز شما می‌خواهد را به شما نشان می‌‌دهد، برای خیلی‌ها جذاب‌تر بوده و بیشتر اوقات فراغتشان را پر کرده است. از آنجایی که Xbox در مقایسه با Nintendo و Playstation در پایین‌ترین پله نردبان قرار دارد، زودتر این خطر را احساس کرده و برای همین تصمیمات اخیرش بیشتر جلب توجه کرده است.