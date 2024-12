Indiana Jones and the Great Circle بهترین بازی سال Gamescom از دید مخاطبین شد

در نظرسنجی Gamescom بازی Indiana Jones and The Great Circle به عنوان بازی سال توسط بازیکنان انتخاب شد.

بسیاری معتقد هستند که Indiana Jones and The Great Circle کیفیت کافی برای نامزدی به عنوان بازی سال ۲۰۲۴ را دارا است اما به خاطر انتشار بعد از موعد مقرر، نتوانست در The Game Awards کاندید شود.

طبق آخرین پست توییتری Gamescom، بازیکنان Indiana Jones and the Great Circle را به عنوان بازی سال ۲۰۲۴ انتخاب کرده‌اند. آنچه این انتخاب را بسیار چشمگیرتر می‌کند، این است که اثر مذکور در فینال با Astro Bot، همان پلتفرمری که در The Game Awards برنده بازی سال شد، مواجه شده و آن را شکست داده است.

PC ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی

Indiana Jones and The Great Circle, Machine games, Microsoft

منبع متن: gamefa