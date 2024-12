آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Gladiator II تا What If

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم Gladiator II، فیلم The Order و انیمیشن سریالی What If بپردازیم.

ریدلی اسکات از جمله فیلمسازان برجسته و سرشناس به شمار می‌رود که در کارنامه هنری خودش سابقه ساخت آثاری برجسته و درخشانی را دارد و یکی از همین آثار نیز فیلم سینمایی «گلادیاتور» با هنرنمایی راسل کرو در نقش شخصیت اصلی داستان در سال ۲۰۰۰ میلادی بود که توانست به موفقیت بسیار زیادی دست پیدا کند. حالا بیش از دو دهه از آن زمان، ریدلی اسکات دنباله‌ای برای آن فیلم ساخته که فیلم Gladiator II نام دارد و در ادامه بیشتر از آن خواهیم گفت.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» علاوه بر فیلم «گلادیاتور ۲» قرار است به معرفی فیلم The Order بپردازیم، اثری اکشن و مهیج که با هنرنمایی جود لا و نیکولاس هولت است. در پایان نیز از فصل سوم انیمیشن سریالی What If خواهیم گفت که طبق گفته‌ها، آخرین فصل از این انیمیشن سریالی استودیو مارول است.

فیلم Gladiator II

