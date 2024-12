نویسندگان Sonic 3 دوست دارند تا فیلمی از بازی زلدا بسازند

نویسندگان فیلم Sonic 3، جاش میلر و پت کیسی، اعلام کردند که دوست دارند تا فیلمی را با اقتباس از بازی The Legend Of Zelda: The Wind Waker بسازند.

چه طرفدار فیلم‌های سونیک باشید و چه نباشید، نمی‌توان کار فوق‌العاده‌ی جاش میلر و پت کیسی را برای ساخت این مجموعه فیلم نادیده گرفت. در مصاحبه‌ای از آن‌ها سوال شد که آیا به جز مجموعه‌ی سونیک، علاقه به ساخت اقتباسی از مجموعه گیم دیگری دارند که آن‌ها هم جواب جالبی برایش داشتند:

وقتی Wind Waker بازی می‌کردیم، همیشه می‌گفتیم احتمالا عجیب خواهد بود اگر به جای هایرول، با Wind Waker مجموعه فیلم‌های زلدا رو شروع کنند. اما ما هر دو عاشق Wind Waker هستیم و این بازی خیلی سینمایی است. بعد از اینکه این فیلم زلدا ساخته شد، شاید بتونیم یه اسپین‌آف از Wind Waker بسازیم.

همانطور که جاش میلر اشاره کرد، یک فیلم لایو اکشن بر اساس بازی‌های زلدا در حال ساخت است اما هنوز چیز زیادی از آن نمی‌دانیم. همچنین بعید است که نینتندو بخواهد مجموعه فیلم‌های زلدا را با اقتباس از بازی The Legend Of Zelda: The Wind Waker شروع کند، در هر صورت باید منتظر اطلاعات بیشتر ماند. نوشتن فیلمنامه‌ی فیلم زلدا برعهده‌ی درک کانلی است که پیشتر فیلمنامه‌ی فیلم‌های Jurassic World را نوشته بود.

از فیلم‌های آینده‌ی جاش میلر و پت کیسی می‌توان به Sonic 4 و نسخه‌ی لایو اکشن بازی It Takes Two اشاره کرد.

منبع: The Gamer