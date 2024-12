الیویا هاسی در گذشت

الیویا هاسی آیزلی (Olivia Hussey) بازیگر بریتانیایی-آرژانتینی در سن ۷۳ سالگی درگذشت. الیویا هاسی در نوجوانی با بازی در نقش ژولیت در فیلم Romeo and Juliet که در سال ۱۹۶۸ به کارگردانی فرانکو زفیرلی ساخته شد، به شهرت رسید. او همچنین در فیلم‌های کلاسیکی همچون «Black Christmas» و «Death on the Nile» نقش آفرینی کرده […]