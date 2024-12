کیانو ریوز در مصاحبه‌ای در رابطه با John Wick 5 صحبت کرده است.

فرنچایز John Wick کار خود را در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد و از آن زمان تا به امروز جزو محبوب‌ترین و البته پرفروش‌ترین مجموعه فیلم‌های اکشن بوده است. با این حال، با وجود پایان John Wick 4، شایعات زیادی درباره ساخت قسمت پنجم به وجود آمده است. به تازگی کیانو ریوز در رابطه با ساخت John Wick 5 گفت:

شما هرگز نمی‌توانید بگویید هرگز، البته در حال حاضر زانوهای من می‌گویند که نمی‌توانند یک John Wick دیگر کار کنند. به همین دلیل قلب من می‌خواهد که این فیلم را بسازیم، اما مطمئن نیستم که زانوهایم توان انجام این کار را داشته باشند.

درحالی که تا به این لحظه اطلاعاتی از John Wick 5 منتشر نشده، طرفداران John Wick می‌توانند منتظر اسپین آف این فرنچایز با نام From the World of John Wick: Ballerina باشند. سکان کارگردانی این فیلم در دستان لن وایزمن بوده و از بازیگران این اثر نیز می‌توان به آنا در آرماس، نورمن ریداس و گابریل برین اشاره کرد.

فیلم Ballerina برای اکران در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵ (۱۶ خرداد ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: ComingSoon