۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۴ به انتخاب امیرحسین رهنورد، نویسنده

سال ۲۰۲۴ برای بنده خنثی‌ترین سال ویدئو گیم به شمار می‌رود چرا که از همان ابتدا نگاهی متحیر به آن نداشتم! با این حال این است ده عنوان مورد علاقه من در سال ۲۰۲۴.

سال ۲۰۲۴ برای صنعت ویدئوگیم سالی خنثی و بدون نقطه‌ عطف خاص محسوب می‌شود. بسیاری از بازی‌ها شاید در حد انتظار ظاهر شدند، اما کمتر عنوانی توانست به معنای واقعی، مرزهای جدیدی را در گیم‌پلی، روایت یا نوآوری جابه‌جا کند. ریمیک‌ها و ریمسترها همچنان در کانون توجه، اما این تکرار باعث کاهش اشتیاق مخاطبان شد. تولیدات مستقل با ایده‌های جذاب، اما محدودیت‌های بودجه و منابع، مانع از درخشش کامل آن‌ها. حضور ایده‌های تازه در گیم‌پلی و طراحی، اما غالباً در سایه اجراهای متوسط قرار گرفت. ژانرها و فرنچایزهای مطرح با کمترین تغییرات، فقط برای حفظ پایگاه بازیکنان منتشر شدند. باوجود برخی عناوین خوب، کلیت سال، تجربه‌ای به‌یادماندنی یا تحول‌برانگیز نداشت.

در نهایت، این انتظار ما به عنوان مخاطبان است که تعیین می‌کند سالی مانند ۲۰۲۴ را چگونه ارزیابی کنیم. هرچند این سال فاقد نوآوری‌های شگفت‌انگیز یا عناوین تحول‌برانگیز بود، اما شاید مشکل اصلی نه در بازی‌ها، بلکه در سطح توقع ما باشد. برخی از عناوین ارائه شده، تجربه‌هایی هرچند کوچک، اما لذت‌بخش و قابل احترام خلق کردند. صنعت بازی‌سازی در دوره‌ای قرار دارد که انتظارات بازیکنان از کیفیت، خلاقیت و نوآوری به اوج رسیده است. این امر باعث می‌شود که هر اثری که نتواند استانداردهای بالا را رعایت کند، به چشم یک محصول متوسط دیده شود. اما اگر با نگاهی کمتر سختگیرانه به سال نگاه کنیم، شاید بتوان لحظات شیرین و جذابی را در بین بازی‌ها پیدا کرد؛ لحظاتی که در سایه توقعات غیرمعمول گم شده‌اند. سال‌هایی مانند ۲۰۲۴ شاید به عنوان زمان تثبیت و آمادگی برای خلاقیت‌های آینده شناخته شوند، سال‌هایی که هرچند بی‌سروصدا، اما بستر رشد و نوآوری‌های آینده را فراهم می‌کنند. در نهایت، این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم چگونه این دوره‌ها را به یاد بیاوریم: به عنوان فرصت‌هایی از دست رفته یا پیش‌درآمدی برای آینده‌ای شگفت‌انگیز.

۱۰. Prince of Persia The Lost Crown

