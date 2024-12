تهیه‌کننده نسخه ریمیک Silent Hill 2، موتوی اوکاموتو (Motoi Okamoto) در گفتگو با 4Gamer نگاهی به سال ۲۰۲۴ و برنامه‌های ۲۰۲۵ داشت. در این گفتگو، اوکاموتو وعده داد که در سال میلادی آینده اخبار جدیدی درباره دو بازی Silent Hill F و Silent Hill Townfall منتشر خواهد شد.

او ابتدا به موفقیت انتشار Silent Hill 2 Remake توسط کونامی (Konami) اشاره کرد که با استقبال گرم طرفداران و منتقدان روبه‌رو شد و بیان کرد که از میان بازی‌های معرفی شده از این فرنچایز، تنها Silent Hill F و Silent Hill Townfall باقی مانده‌اند و امیدوار است بتواند سال آینده اطلاعات بیشتری درباره این عناوین ارائه کند. او همچنین تاکید کرد که تیم توسعه‌دهنده سخت در تلاش است تا انتظارات طرفداران را برآورده کند.

اوکاموتو یادآور شد که Silent Hill یک سری با تاریخچه‌ای طولانی است و در طول سال‌ها با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده. او تصریح کرد که برای طرفداران مهم است که بتوانند از بازسازی‌ای با داستانی باکیفیت و ساختاری لذت‌بخش که تیم توسعه‌دهنده برای آن تلاش زیادی کرده‌اند، بهره‌مند شوند. همچنین، او علاقه دارد ایده‌های نوآورانه‌ای را ارائه دهد که تجربه جدیدی از وحشت را به نمایش بگذارد. بازی‌هایی مانند Silent Hill: Ascension ،Silent Hill: The Short Message و Red Reaper: The Dead’s Statement of Guilt نمونه‌هایی از این مفاهیم جدید هستند.

نسخه ریمیک Silent Hill 2 هم‌اکنون برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دسترس است و بازی‌های Silent Hill Townfall و Silent Hill F همچنان در دست توسعه قرار دارند.