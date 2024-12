مهم نیست چقدر در بازی مورد علاقه‌تان مهارت دارید، در نهایت، عملکرد شما در یک بازی، به قوانین وضع شده توسعه‌دهندگان آن بستگی دارد. آن‌ها مسئول این قوانین هستند و گاهی اوقات دوست دارند با برخی تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، شما را به شکلی ناعادلانه به چالش بکشند.

آیا تا به حال متوجه شده‌اید که نمی‌توانید کاری را انجام دهید، زیرا بازی آن قابلیت را از شما گرفته است؟ آیا با دشمنانی جنگیده‌اید که ناگهان یاد گرفتند چگونه با هر قدرت شما مقابله کنند؟ آیا تا به حال، عنوانی شما را با اتفاقی که در حالت عادی نباید می‌افتاد، شگفت‌زده کرده است؟ اگر هر یک از موارد بالا برایتان آشنا به نظر می‌رسد، به این دلیل است که قربانی تغییر قوانین بازی‌ها شده‌اید که فقط برای اذیت کردن شما انجام شده‌اند.

تجربه یک عنوان که قوانین را بر علیه شما تغییر می‌دهد می‌تواند دردناک باشد؛ زیرا کاری نمی‌توانید درباره آن انجام دهید. تنها گزینه‌‌های شما این موارد هستند که تغییر یاد شده را بپذیرید و ادامه دهید، یا توسعه‌دهندگانی که این بلا را سر شما آورده‌اند را لعنت گفته و پس از مدتی گزینه اول را تکرار کنید.

حال در ادامه، فهرستی از بارزترین نمونه‌های این بازی شوم توسعه دهندگان با بازیکنان را مطالعه می‌کنید:

۱۰. زامبی‌ها – Thief: The Dark Project

منبع متن: gamefa