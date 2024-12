فرنچایز Like a Dragon (که قبلاً Yakuza نام داشت) به محتوای عظیم خود شناخته شده، اما طبیعتاً اسپین‌آف بعدی مجموعه، یعنی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii، محتوایی به اندازه Infinite Wealth نخواهد داشت. با این حال، استودیوی Ryu Ga Gotoku تایید کرد که می‌توانید انتظار تجربه‌ای بسیار طولانی‌تر از اسپین‌آف قبلی، یعنی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name، داشته باشید.

ماسایوشی یوکویاما (Masayoshi Yokoyama)، مدیر استودیوی RGG در مصاحبه‌ای با Automaton Media فاش کرد که Pirate Yakuza in Hawaii حدود ۳۰ درصد طولانی‌تر از Like a Dragon Gaiden خواهد بود که بازتاب اظهارات قبلی است. به گفته یوکویاما، تیم سازنده لزوماً قصد ساخت یک بازی بزرگ‌تر از Gaiden را نداشت و فقط به دلیل نیازهای داستانی زمان بازی طولاتی‌تر شده است:

نقشه بزرگ است، مکان‌های زیادی برای بازدید وجود دارند و هنوز از تمامی ویژگی‌های بازی رونمایی نکرده‌ایم. حجم بازی به خودی خود افزایش یافت.

یوکویاما همچنین اشاره داشت که زمان طولانی‌تر بر قیمت بازی تاثیر گذاشت و به همین دلیل است که اسپین‌آف جدید، ۱۰ دلار از Like a Dragon Gaiden در زمان عرضه گران‌تر خواهد بود.

از آنجایی که بخش داستانی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name در حدود ۱۳ ساعت بود و با انجام مراحل جانبی این زمان به ۲۰ ساعت نیز می‌رسید، می‌توان انتظار داشت که اتمام Pirate Yakuza in Hawaii حدود ۱۵ الی ۲۵ ساعت زمان خواهد برد.

Like a Dragon: Pirate Yakuza در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ (۳ اسفند ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد.