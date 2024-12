پس از یک کارنامه حرفه‌ای درخشان که با موفقیت‌های چشمگیر گیشه و نامزدی‌های اسکار همراه بود، چارلز شایر، کارگردان و نویسنده فیلم Private Benjamin، درگذشت.

این فیلمساز که طی چند دهه فعالیت هنری خود بر روی بیش از دو دوجین فیلم کار کرده بود، اولین بار با فیلم Private Benjamin به شهرت رسید. در این فیلم، او به نانسی مایرز کمک کرد تا در اولین تجربه کارگردانی خود به ستاره‌ای درخشان تبدیل شود. این دو در بسیاری از پروژه‌های موفق دیگر شایر از جمله فیلم‌های The Parent Trap (1998) ،Father of the Bride (1991), و Irreconcilable Differences (1984) نیز با هم همکاری داشتند.

طبق گزارش ددلاین، شایر در ۸۳ سالگی، جمعه ۲۷ دسامبر درگذشت. علت مرگ اعلام نشده و انتظار نمی‌رود که به صورت عمومی منتشر شود. هنوز مشخص نیست که آیا این کارگردان مشهور پروژه‌های دیگری در دست داشته یا خیر، اما تاکنون هیچ پروژه جدیدی از او اعلام نشده است. چهار فرزند او که از این واقعه بسیار متاثر شده‌اند، با انتشار یک بیانیه رسمی، اندوه خود را ابراز کردند:

با کمال تأسف و اندوه فراوان، درگذشت پدر گرامی‌مان، چارلز شایر را به اطلاع می‌رسانیم. فقدان او، خلأ عمیق و جبران‌ناپذیری در زندگی ما ایجاد کرده است، اما میراث ارزشمند او از طریق فرزندانش و پنج دهه آثار سینمایی بی‌نظیرش، همواره زنده خواهد ماند. ما به زندگی استثنایی او ادای احترام کرده و می‌دانیم که هیچ‌گاه فردی همچون او را نخواهیم یافت.

شایر، فعالیت هنری خود را با ساخت کمدی‌های کلاسیک آغاز کرد که بر پایه فیلمنامه‌های قوی، بازیگری‌های درخشان و داستان‌های عاشقانه جذاب استوار بودند. به سرعت، کمدی‌های رمانتیک به امضای او تبدیل شدند. با این حال، در فیلم‌هایی چون Baby Boom (1987), Father of the Bride (1991) و The Parent Trap (1998) ، او همواره بر روابط قابل‌باور به عنوان هسته اصلی داستان تاکید داشت. شایر در ایجاد تعادل بین لحظات جدی در روابط و طنزهای هوشمندانه‌ای که فیلم‌هایش را متمایز می‌کرد، مهارت ویژه‌ای داشت. حتی در آخرین ساخته خود به عنوان کارگردان، فیلم The Noel Diary (2022)، او نشان داد که همچنان توانایی ساخت کمدی‌های رمانتیک مدرن را داراست.

