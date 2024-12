تیزر Chad Powers با بازی گلن پاول منتشر شد

گلن پاول در پیش‌نمایش کوتاهی از کمدی ورزشی هولو با نام Chad Powers تحول شگفت‌انگیزی را تجربه کرد.

اولین حضور بزرگ گلن پاول در تلویزیون پس از مدت‌ها، در پیش‌نمایش کوتاهی از سریال Chad Powers رونمایی شد. این سریال که بر اساس شخصیت اصلی خلق شده توسط الی منینگ، برنده دو سوپر بول، ساخته شده است، داستان یک کواتربک جوان و با استعداد را دنبال می‌کند که پس از نابودی دوران حرفه‌ای خود در کالج به دلیل رفتارهای مخرب، تصمیم می‌گیرد هویت خود را پنهان کرده و برای یک تیم فوتبال کوچک جنوبی بازی کند.

علاوه بر پاول، ستارگانی همچون استیو زان، توبی هاس، پری متفلد، وین اورت، فرانکی ای. رودریگز و کلین کرافورد نیز در سریال Chad Powers حضور دارند.

با توجه به نزدیک بودن تاریخ پخش سریال، هولو اولین پیش‌نمایش کوتاه Chad Powers را منتشر کرده است. این ویدئوی کوتاه، نگاهی اجمالی به سریال آینده دارد و تحول چشمگیر پاول برای ایفای نقش در این کمدی ورزشی را به تصویر می‌کشد. همچنین، برخی از شخصیت‌های اصلی تیم فوتبال کالج که پاول به آن می‌پیوندد، در این پیش‌نمایش معرفی می‌شوند.

تریلر کوتاه ۱۴ ثانیه‌ای Chad Powers، قطعا پرسش‌های زیادی درباره آینده این سریال مطرح می‌کند. یکی از نکات قابل توجه این است که راس هالیدی، با بازی پاول، در دنیای خیالی مورد علاقه‌اش بسیار راحت‌تر از دنیای واقعی و تیم دانشگاهی سریال احساس می‌کند. تعاملات کوتاه او با سایر اعضای تیم نشان می‌دهد که رابطه او با چاد، شخصیت دوست‌داشتنی داستان، یا بسیار صمیمی خواهد بود یا باعث ایجاد تنش در تیم می‌شود.

بدون شک، Chad Powers می‌تواند موفقیت کمدی ورزشی محبوب Ted Lasso را تکرار کند. این سریال در اوج محبوبیت پاول ساخته می‌شود؛ محبوبیتی که با موفقیت‌های پی در پی فیلم‌هایی مثل Hit Man، Anyone but You و Twisters به دست آمده است. علاوه بر این، تریلر به وضعیت نامعلوم تیم چاد اشاره می‌کند؛ وضعیتی که شباهت زیادی به شرایط اولیه AFC Richmond در سریال Ted Lasso دارد؛ تیمی که با آمدن تد لاسو، با بازی جیسون سودیکیس، از یک تیم شکست‌خورده به یک تیم قهرمان تبدیل شد.

علاوه بر اینکه، داستان این شخصیت از ابتدا دست کم گرفته شد، باید این واقعیت را هم در نظر داشت که شخصیت Chad Powers نیز ریشه در یک ایده طنز در دنیای ورزش دارد. Ted Lasso که ابتدا توسط سودیکیس برای NBC Sports خلق شد و سپس به همراه بیل لارنس و برندان هانت به یک سریال تبدیل شد، نمونه‌ای از این دست است. Chad Powers نیز بسیار شبیه به سریال اپل تی‌وی پلاس، توسط ستاره خود، پاول، همراه با مایکل والدون، خالق Loki و Heels، مشترکا توسعه یافته و نوشته شده است. با توجه به موفقیت اولین تجربه پاول در مقام نویسندگی با Hit Man، انتظار می‌رود سریال هولو او نیز مسیر مشابهی را طی کند.

گرچه تریلر Chad Powers اطلاعات زیادی درباره سریال، به ویژه شخصیت تندخوی راس، ارائه نمی‌دهد، اما نگاه‌های اجمالی آن نشان‌دهنده یک کمدی بسیار سرگرم‌کننده است. درهرحال بازگشت او به ژانر کمدی ورزشی بسیار خوشایند است. ایده تغییر چهره برای ادامه دوران فوتبال دانشگاهی، به نظر می‌رسد یک چالش بازیگری جدید و منحصر به فرد برای این نامزد جایزه گلدن گلوب باشد.

منبع: اسکرین رنت