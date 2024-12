۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۴ به انتخاب محمد حسین کریمی، سردبیر

۲۰۲۴ شاید به اندازۀ ۲۰۲۳ از منظر گیمینگ پر رونق و غنی نبود، اما همچنان شاهد آثار و محتویات باکیفیتی از سوی استودیوهای بزرگ و کوچک بودیم. پایبندی چنین فهرست‌هایی به سلیقه مسلم و مبرهن است. طبق روال پیش گرفته شده، ۱۰ عنوان مورد علاقۀ خود در سال ۲۰۲۴ را با شما به اشتراک می‌گذارم:

۱۰. SCHiM

انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، خانواده گیمفا ، مقالات بازی ، وب‌سایت گیمفا ، وب‌سایت گیمفا

Animal Well, ARRANGER A ROLE-PUZZLING ADVENTURE, Astro Bot, Black Myth: WuKong, Elden Ring, GamefaGoty2024, Kill Knight, Neva, SCHiM, Shadow of the Erdtree, Ultros, Wild Bastards

منبع متن: gamefa