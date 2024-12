زمانی که صحبت از بهترین فیلم رمانتیک ۲۰۲۴ می‌شود، فهرستی از ۱۰ عنوان دلگرم‌کننده و عاشقانه خوش می‌درخشند و می‌توانند توجه همه را به خود جلب کنند.

وقتی بخواهیم راجع به ژانر‌هایی صحبت کنیم که آثار ‌بی‌کیفیت بیشماری را به صورت سالانه منتشر می‌کنند، سبک کمدی رمانتیک در ذهن سینماگر شکل می‌گیرد. با این وجود نمی‌توان لذت‌بخش، دلگرم‌کننده بودن و به اصطلاح چارم (Charm) آنها را نادیده گرفت. شاید دیالوگ‌های ساده یا ارتباط عمیق میان شخصیت‌ها باشد؛ شاید هم فیلمبرداری غیرپیچیده و کارگردانی معمولی آنهاست که باعث می‌شود مدهوش این آثار شویم. چه کسی می‌تواند بگوید هنگام دیدن فیلم رمانتیک به صورت اتفاقی در جای خود منجمد نشده و نادانسته یک ساعت از وقت خود را صرف تماشای عنوانی رمانتیک نکرده است؟ این آثار یک خصوصیت عجیب مغناطیسی دارند. شاید دلیل جذابیت آنها همان دیالوگ رابین ویلیامز در فیلم Dead Poets Society باشد که می‌گوید:

پزشکی، قانون، تجارت و مهندسی… اینها برای حفظ زندگی ضروری هستند! ولی شعر، زیبایی، رمانس و عشق… اینها چیزهایی هستند که ما برای آنها زندگی می‌کنیم!

تماشای چنین آثاری شاید درک بهتری از معنا و مفهوم زندگی برای ما به همراه نداشته باشند… ولی پس از تماشای آنها، احساس گرما و آرامش خاصی در قلب هر انسانی به وجود می‌آید. پس بیایید با هم نگاهی دقیق‌تر به آثاری بیندازیم که سال ۲۰۲۴ را کمی گرم‌تر کردند.

شماره ۱۰: فیلم Find Me Falling

