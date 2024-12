خالق God of War بازی Indiana Jones را به عنوان بهترین بازی سال خود انتخاب می‌کند

امین رحیمی ۱۷:۳۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

بازی Indiana Jones and The Great Circle، ساختۀ MachineGames، یکی از موفق‌ترین عناوین سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. به دنبال بازخورد مثبت منتقدان، دیزنی به فکر ساخت بازی‌های بیشتر افتاده و طرفداران نیز به ستایش این اثر می‌پردازند. Indiana Jones and The Great Circle اخیراً به عنوان بهترین بازی سال گیمزکام برگزیده شد و به‌نظر می‌رسد احترام جامعه بازیکنان را به‌دست آورده باشد. حتی دیوید جفی، خالق God of War، عنوان مذکور را به عنوان بهترین بازی سال خود انتخاب کرده است. دیوید جفی اخیراً در صفحه توییتر خود به قدردانی از Indiana Jones and The Great Circle پرداخت. این در حالی است که دیوید جفی معمولاً انتقادهای زیادی از صنعت بازی دارد. خبرنگاران مشهوری چون رایان مک‌کافری نیز عقیده‌ای مشابه با دیوید جفی دارند، چرا که عناصری چون پازل، کاوش و مبارزه در جدیدترین ساختۀ MachineGames به خوبی با هم ترکیب شده و همین موضوع، ارزش این اقتباس از دنیای Indiana Jones را بالا می‌برد. البته، خالق God of War به یک نقص خاص بازی اشاره داشت. به گفته دیوید جفی، Indiana Jones می‌توانست ۲۰ درصد کوتاه‌تر باشد. او همچنین ادامه داد که اکثر بازی‌های امروزی از این مسئله رنج می‌برند، در صورتی که به راحتی قابل حل است. PC ، Xbox ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی Indiana Jones and The Great Circle, MachineGames منبع متن: gamefa